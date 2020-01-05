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تكنولوجيا

تأتي بخدمات جوجل.. هواوي تختبر أندرويد 10 لـ 7 هواتف جديدة

الأحد 05/يناير/2020 - 01:02 م
EMUI 10 beta
EMUI 10 beta
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شيماء عبد المنعم
أكد حساب رسمي لشركة هواوي على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo، أنها سوف تطلق واجهة المستخدم EMUI 10 القائمة على نظام التشغيل أندرويد 10 لـ 7 هواتف جديدة، تنضم أربعة من أجهزة Huawei و Honor، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" الهندي.

وسوف تبدأ هواوي في اختبار التجريبي أندرويد 10 لأربعة هواتف هواوي وهونر في فبراير المقبل، على أن تبدأ اختبارها لثلاثة هواتف أخرى خلال شهر مارس القادم.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن إلا للأجهزة في الصين (التي تأتي بدون خدمات جوجل) الانضمام إلى البرنامج التجريبي من خلال تطبيق المجتمع الخاص بهواوي على الهواتف.

وأوضحت الشركة أن الهواتف التي ستبدأ اختبار أندرويد بتاريخ 10 فبراير 2020، ومن بين الهواتف التى ستحصل على التحديث خلال شهر فبراير هي: نوفا 5 Huawei nova 5، ونوفا 5آي برو Huawei nova 5i Pro ونوفا 5زد Huawei nova 5z، و هونر 20إس Honor 20S.

وبالنسبة للهواتف التي سيبدأ اختبارها في شهر مارس فهي: نوفا 5آي Huawei nova 5i، وإنجوي 10إس Huawei Enjoy 10S، وهونر 20 لايت Honor 20 Lite.

الجدير بالذكر أن هواوي كانت قد بدأت أواخر شهر ديسمبر الماضي، إطلاق النسخة النهائية المستقرة من واجهة المستخدم EMUI 10 لهواتفها الذكية التي أطلقتها في عامي 2018 و2017، وذلك بعد أن بدأت في وقت سابق إطلاقها لهواتفها الرائدة لعام 2019، وفيما بعد، أعلنت الشركة عن أن أكثر من 10 ملايين هاتف من هواتفها تعمل الآن بنظام أندرويد 10.
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