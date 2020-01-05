البقرة قتلت إبراهيم.. التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه بطوخ

أمرت نيابة مركز طوخ بالتصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه أثناء سحب بقرة لوضعها داخل إحدى الحظائر بقرية كفر النخلة حيث انتابت البقرة حالة هياج نتج عنها التفاف الحبل حول رقبته ما أدى إلى مصرعه في الحال.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ يفيد مصرع "إبراهيم. ف. إ" يبلغ من العمر 12 عاما مقيم بقرية كفر النخلة.



وانتقل المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ وتبين أنه أثناء سحب البقرة من الشارع لإدخالها الحظيرة حدث لها حالة هياج بالشارع نتج عنه التفاف الحبل حول رقبته ولقي مصرعه في الحال وتولت النيابة التحقيق.