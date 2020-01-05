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مرأة

بأقل التكلفة.. كريم طبيعي يفتح بشرتك فى 15 دقيقة فقط

الأحد 05/يناير/2020 - 11:13 ص
تفتيح البشرة
تفتيح البشرة
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لمياء الياسين
هل تحلمين بالحصول على بشرة صحية ومتوهجة وإزالة خلايا الجلد الميتة يمكنك، تحقيق ذلك بتكلفة أقل عن طريق تحضير كريم منزلى طبيعى وفعال، يساعد فى تفتيح البشرة بسرعة غير متوقعة، إليك مكوناته وطريقة تطبيقه يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

وصفة الزبادي والموز
بصرف النظر عن الحفاظ على رطوبة البشرة، فإن الموز له تأثير مُبرد ومهدئ وعلى البشرة.

مكونات
1 ملعقة كبيرة زبادي
قشرة موز مطحونة
نصف معلقة من الأرز المطحون

طريقة الاستعمال:

في وعاء، يمزج الموز والأرز المطحون ويضاف الزبادى إلى هذا الخليط ويقلب جيدا للحصول على عجينة ناعمة.

اغسلى وجهك بالماء البارد واتركيه حتى يجف وضعى العجينة على وجهك واتركيها لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيها في وقت لاحق باستخدام الماء الفاتر.
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