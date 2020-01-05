لن تصدق.. نوع من التوابل يساعد على إنقاص الوزن بملعقة واحدة

الكمون من التوابل التي لا تستغني عنها السيدات في مطبخهن، فهو يدخل في العديد من الأطعمة للتخلص من الروائح الكريهة وتطهيرها بشكل عام وجيد، ما يضيف النكهة اللذيذة للطعام.



ووفقًا لموقع "wikihow" إليكم أهم فوائد تناول الكمون:



- يمكن أن يساعد الكمون في علاج حالات المغص وسوء الهضم وانتفاخ المعدة.



- يعتبر الكمون مضادًا جيدًا للميكروبات، ولذلك فقد تم استخدامه في صنع الأدوية المختلفة.



- يساعد تناول الكمون بشكل مستمر على خفض نسبة الكولستيرول في الجسم بشكل كبير.



- يحتوى الكمون على العديد من الفوائد التى تساعد على إنقاص الوزن بشكل فعال.



- يساعد الكمون على علاج إضطرابات المعدة كما يخفف من آلام القولون العصبي.



- يستخدم الكمون لإزالة بقع الوجه والحصول على بشرة صافية، يستخدم ماء الكمون كغسول للوجه ثلاث مرات يوميًا.