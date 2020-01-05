محافظ القليوبية يتابع استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الميلاد المجيد.. فيديو وصور

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية على عدد من الكنائس بمدن القناطر الخيرية وبنها لمتابعة على الاستعدادات اللازمة لاحتفالات المحافظة بعيد الميلاد يرافقه الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام ورؤساء.



وقال الهجان إنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال تأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيد حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وكذلك عمل خطط محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات.



وأشار إلى أنه كلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين والتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس، وإزالة جميع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية خلال الأيام القادمة.



ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتواجد طاقم الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة مشددا على ضرورة انتشار سيارات الإسعاف على بمحيط الكنائس والحدائق العامة وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين الاحتفالات.



وخلال الجولة قدم المحافظ تهانيه للأساقفة ورجال الدين المسيحي بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد متمنيا لهم قضاء أعياد سعيدة وأن تظل روح الترابط والمحبة بين المسلم والمسيحي مؤكدا على روح الوطنية والتعايش التي تتمتع بها مصر وأنها حاضنة لجميع اﻷديان وأننا نقف جميعا صفا واحدا ضد اﻹرهاب ولا فرق بين مسلم ومسيحي، وستظل مصر دائما صامدة ومتوحدة ورافضة لكل محاولات النيل من وحدتها.