AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية يتابع استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الميلاد المجيد.. فيديو وصور

الأحد 05/يناير/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية على عدد من الكنائس بمدن القناطر الخيرية وبنها لمتابعة على الاستعدادات اللازمة لاحتفالات المحافظة بعيد الميلاد يرافقه الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام ورؤساء.

وقال الهجان إنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال تأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيد حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وكذلك عمل خطط محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات.

وأشار إلى أنه كلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين والتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس، وإزالة جميع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية خلال الأيام القادمة.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتواجد طاقم الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة مشددا على ضرورة انتشار سيارات الإسعاف على بمحيط الكنائس والحدائق العامة وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين الاحتفالات.

وخلال الجولة قدم المحافظ تهانيه للأساقفة ورجال الدين المسيحي بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد متمنيا لهم قضاء أعياد سعيدة وأن تظل روح الترابط والمحبة بين المسلم والمسيحي مؤكدا على روح الوطنية والتعايش التي تتمتع بها مصر وأنها حاضنة لجميع اﻷديان وأننا نقف جميعا صفا واحدا ضد اﻹرهاب ولا فرق بين مسلم ومسيحي، وستظل مصر دائما صامدة ومتوحدة ورافضة لكل محاولات النيل من وحدتها.
محافظ القليوبية يتابع استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الميلاد المجيد.. فيديو وصور
محافظ القليوبية يتابع استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الميلاد المجيد.. فيديو وصور
محافظ القليوبية يتابع استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الميلاد المجيد.. فيديو وصور
محافظ القليوبية يتابع استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الميلاد المجيد.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نكشف أسعار شجرة الكريسماس.. طوارئ لتأمين احتفالات أعياد الميلاد بالقليوبية

طوارئ بالشرقية تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد

القليوبية عندها كريسماس.. شجرة صديقة للبيئة بجامعة بنها.. وبابا نويل يغزو شوارع المحافظة.. والأجهزة الأمنية ترفع حالة الطوارئ وخطة لتأمين الكنائس

هتروح فين في الإجازة.. تعرف على أماكن التنزه فى احتفالات رأس السنة بالقليوبية

أثناء أعياد الميلاد.. رفع درجة الاستعداد بمستشفيات القليوبية ووحداتها الصحية

تعديل حركة المرور وانتشار أمني بمحيط الكنائس والميادين لتأمين احتفالات رأس السنة بأسيوط

ترشيحاتنا

خلي بالك.. عقوبة حيازة مسدسات الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها

ليفربول يخشى غدر إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.. اليوم

مشروب التدفئة.. سالي فؤاد تقدم عصيرا شتويا له 30 فائدة

جمال الغندور: سيد عبدالحفيظ عايزني شاهد مشفش.. وبتعامل مع مرتضى منصور بضبط النفس.. ومعنديش «بلاك لست» للحكام

أخبار الرياضة ليلا ..أزمة قيد كهربا .. قصة توقيع شيكابالا للأهلي .. 109 أعوام على تأسيس الزمالك

مقتل 4 من منفذي هجوم القاعدة العسكرية الأمريكية في كينيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب التدفئة.. سالي فؤاد تقدم عصيرا شتويا له 30 فائدة

اشتكت من خطأ في الطلب.. عاملة في مطعم شهير بولاية أمريكية تهدد زبونة بسلاح ناري

بعد وفاة عروسين بالمنوفية.. احذر 5 مخاطر لـ الدفاية الكهربائية