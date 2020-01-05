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حوادث

حبس رئيس مصلحة الضرائب 4 أيام على ذمة التحقيقات لتلقيه رشوة

الأحد 05/يناير/2020 - 10:00 ص
حبس رئيس مصلحة الضرائب
حبس رئيس مصلحة الضرائب
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تنظر محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار نسيم على بيومي رابع جلسات محاكمات "صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف، 40 سنة"، والمتهمة بقتل حفيدتها "جنة محمد سمير، 4 سنوات"، ومن المقرر أن تتسلم المحكمة التقرير الطبي الخاص بالمتهمة بعد إيداعها مستشفى الطب النفسي لبيان مدى سلامة قواها العقلية.

وكان قد قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي إحالة القضية رقم 14167 لسنة 2019 جنايات شربين، المعروفة إعلاميا بواقعة الطفلة جنة المتهمة صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات لضربها وتعذيبها لحفيدتيها الطفلتين جنة محمد سمير ذات الخمس سنوات وأماني محمد سمير ذات الست سنوات وإحداثها إصابات بهما أدت إلى وفاة أولاهما.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من مستشفى شربين العام بوصول الطفلة جنة محمد سمير إلى المستشفى مصابة بإصابات بأنحاء مختلفة من جسدها.
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