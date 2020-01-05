محافظ قنا يكرم شابين لشجاعتهم في إنقاذ ركاب سيارة في حادث مروري

كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، شابين و منحهما مكافاة مالية وذلك لدورهم الشجاع و الإنساني في استخراج المصابين من سيارة ميكروباص سقطت في ترعة الشيخ عيسى الخميس الماضي.





واعرب محافظ قنا، عن خالص شكره وتقديره للشابين لما بذلوه من جهد وشجاعة في إنقاذ أرواح الركاب من داخل السيارة.





و أشار محافظ قنا، إلى أن الشابين مثالا يُحتذي به بين شباب المحافظة المخلص لما قدموه من عمل انساني نبيل.



