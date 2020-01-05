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محافظات

محافظ قنا يكرم شابين لشجاعتهم في إنقاذ ركاب سيارة في حادث مروري

الأحد 05/يناير/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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يوسف رجب
كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، شابين و منحهما مكافاة مالية وذلك لدورهم الشجاع و الإنساني في استخراج المصابين من سيارة ميكروباص سقطت في ترعة الشيخ عيسى الخميس الماضي.

واعرب محافظ قنا، عن خالص شكره وتقديره للشابين لما بذلوه من جهد وشجاعة في إنقاذ أرواح الركاب من داخل السيارة. 

و أشار محافظ قنا، إلى أن الشابين مثالا يُحتذي به بين شباب المحافظة المخلص لما قدموه من عمل انساني نبيل.

وكان كل من: علي حسين أحمد" مقيم بقرية أبودياب شرق"، و أحمد صلاح سيد" مقيم بقرية القناوية"، قد شاهدا سقوط سيارة ميكروباص في الترعة، فقفزا وسط المياه دون تردد لإنقاذ ركاب السيارة قبل تعرضهم للغرق، وتمكنا من إنقاذ جميع الركاب.
محافظ قنا يكرم شابين لشجاعتهم في إنقاذ ركاب سيارة في حادث مروري
محافظ قنا يكرم شابين لشجاعتهم في إنقاذ ركاب سيارة في حادث مروري
محافظ قنا يكرم شابين لشجاعتهم في إنقاذ ركاب سيارة في حادث مروري
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