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تعليم

انتظام امتحانات البحيرة فى أول يوم بعد تأجيلها.. صور

الأحد 05/يناير/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
بدأ اليوم الأحد اول يوم لامتحانات النقل للتعليم الثانوى العام والفنى والأزهرى بمحافظة البحيرة حيث أدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحانات الحاسب الالي والتكنولوجيا وانتظمت الـ امتحانات بجميع المدارس فى مواعيدها المقررة بعد أن أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قرارا بتأجيل امتحانات يوم ٤يناير بجميع المراحل الابتدائية نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وشهدت جميع مدارس البحيرة حملة من منظومة النظافة والصرف الصحى بجميع الوحدات المحلية بنطاق لشفط مياه الأمطار من أفنية المدارس والشوارع المحيطة وفرشها بالرمال استعدادا وتيسيرا لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول اليوم الأحد والذى كان مقرر انعقادها أمس السبت .

وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد شدد على استمرار عمل جميع الوحدات والمعدات لرفع وكسح تراكمات مياه الأمطار بجميع المدارس الشوارع والميادين بالمراكز والمدن وبمحيط المناطق السكنية والخدمية .

وذلك مع تكثيف تلك الجهود بنطاق المدارس والمعاهد الازهرية والطرق المؤدية إليها استعدادا لاستقبال الطلاب والتلاميذ لأداء الامتحانات التى تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 5 /1 /2020.
انتظام امتحانات البحيرة فى أول يوم بعد تأجيلها.. صور
انتظام امتحانات البحيرة فى أول يوم بعد تأجيلها.. صور
انتظام امتحانات البحيرة فى أول يوم بعد تأجيلها.. صور
انتظام امتحانات البحيرة فى أول يوم بعد تأجيلها.. صور
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