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حوادث

نيابة الفيوم تنتدب المعمل الجنائى فى حريق محل دوكو بالمدينة الصناعية

الأحد 05/يناير/2020 - 11:12 ص
حريق محل
حريق محل
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أصدرت نيابة بندر الفيوم انتداب المعمل الجنائى بمديرية أمن الفيوم تقريرا عاجلا عن الحريق الذى وقع فجر اليوم بأحد محلات الدوكو بالمدينة الصناعية بمحافظة الفيوم، والذى أسفر عن إصابة 12 من الاهالى باختناقات شديدة ، وخسائر ببعض المحلات المجاورة.

كان اللواء عادل الطحلاوى مدير امن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد أمير السحلى مأمور قسم شرطة الفيوم اول بالحريق، وانتقلت 3 سيارات من الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده الى الوحدات السكنية للأهالي .

تبين من تحريات المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم اول الفيوم أن الحريق وقع بكبينة دوكو للسيارات بالمدينة الصناعية بمحافظة الفيوم مما أدى الى انفجارها واشتعال النيران ببعض المحلات المجاورة وواجهة العمارة السكنية رقم 31 التى تقع أسفلها ورشة الدوكو .

أسفر الحادث عن إصابة 12 من الأهالى باختناقات شديدة ، تم نقلهم بسيارات الاسعاف الى مستشفى الفيوم العام ، وخسائر ببعض المحلات المجاورة.

تم تحرير محضر بالحريق ، واحيل الى النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم .

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