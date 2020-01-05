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منوعات

لخلافات أسرية.. سعودية تحرق زوجها بسائل الأسيت أثناء نومه

الأحد 05/يناير/2020 - 11:13 ص
النيابة العامة السعودية
النيابة العامة السعودية
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محمود نوفل
في حادثة لا توصف إلا بالبشاعة فقد اتهم مواطن في محافظة صبيا السعودية زوجته بسكب سائل الأسيت الحارق على جسده وهو نائم في المنزل؛ حيث أُدخل على إثر ذلك العناية المركزة في مستشفى الملك فهد المركزي بمنطقة جازان.

وجدير بالذكر فإن النيابة العامة السعودية والجهات المعنية بصبيا فتحت تحقيقا واسعا في تفاصيل الحادثة.

ووفقا لصحيفة سبق السعودية فقد كشف الزوج في حديث لـه تفاصيل الواقعة قائلًا: "كنت نائمًا في صالة منزلي، وفوجئت بزوجتي الثانية تقوم برش سائل حارق على جسدي ووجهي، وتغلق الباب، وتمنعني من الخروج من الشقة وهي تردد نيتها قتلي، حتى عثرت على مفاتيح المنزل، وخرجت مستنجدًا بالجيران نظرًا لكوني لم أعد أرى جيدًا، وجسدي يحترق".

وعن سبب قيامها بذلك فقد ذكر قائلا : "كنا على خلاف بسبب بعض الأمور، وقد أبلغتها بأني سأنام في صالة المنزل، وصباحا سأعيدها لمنزل أسرتها، ولكن خلال نومي فوجئت بما فعلته بي، وقد تدهورت حالتي الصحية خلال هذا الأسبوع، ولا أستطيع الحركة".

وأضاف في حديثه: "الجهات المعنية باشرت التحقيق في القضية، ولكنها أطلقت سراحها بالكفالة، بينما أنا في حالة صحية متدهورة، وقد أثبتُّ ما ارتكبَته بحقي، وكذلك التقارير الطبية أكدت ذلك".
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