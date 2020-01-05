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محافظات

لوحات إرشادية لخطوات وإجراءات التراخيص بالوحدات المحلية في المنوفية

الأحد 05/يناير/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
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مروة فاضل
وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية بقرى ومراكز ومدن المحافظة، بوضع لوحة إرشادية بمقر الوحدة المحلية، موضحًا فيها الخطوات والأوراق المطلوبة لاستخراج أوراق التراخيص، وذلك استجابة لطلب مواطن يلتمس فيه تخفيف العبء عن المواطنين أثناء استخراج التراخيص.

كما أمر المحافظ -بحسب بيان اليوم الأحد- بتشكيل لجنة فورية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمعاينة شكوى مواطن على الطبيعة يتضرر من تسريب مياه إلى منزله لمعرفة أسباب التسريب، وحل هذه المشكلة.

وأحال المحافظ عددًا من المقترحات تقدم بها عدد من المواطنين إلى نائب المحافظ لمناقشتها ومعرفة مدى إمكانية تنفيذها والاستفادة منها في تعظيم موارد المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب بما يعود بالنفع على المحافظة وأبنائها، كما تم إحالة طلب موظفى إدارة التفتيش الصيدلى بإدارة تلا الى مدير مديرية الشئون الصحية لبحث ومناقشة شكواهم.

واستمع المحافظ إلى طلب مواطن نيابة عن أهالى قرية نادر بمركز الشهداء بخصوص استكمال مشروع الصرف الصحي الخاص بالقرية والموافقة على إنشاء ملاعب متطورة لخدمة أهالى القرية وتدعيم المواهب الشبابية، وكذا مناقشة موقف إنشاء جناح بمدرسة نادر الابتدائية لتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول، فيما أحال المحافظ الطلبات إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء وإدارة المجالس بالمحافظة للمناقشة والعرض.
لوحات إرشادية لخطوات وإجراءات التراخيص بالوحدات المحلية في المنوفية
لوحات إرشادية لخطوات وإجراءات التراخيص بالوحدات المحلية في المنوفية
لوحات إرشادية لخطوات وإجراءات التراخيص بالوحدات المحلية في المنوفية
لوحات إرشادية لخطوات وإجراءات التراخيص بالوحدات المحلية في المنوفية
لوحات إرشادية لخطوات وإجراءات التراخيص بالوحدات المحلية في المنوفية
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