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مستقبل وطن: نوفر وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو

الأحد 05/يناير/2020 - 11:14 ص
ذوى الهمم
ذوى الهمم
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آيات أحمد
قال أحمد بشير، مسئول شئون النقل والمواصلات بحزب مستقبل وطن، إن الحزب ينظم كل عام فاعلية لذوي الهمم كل عام لدمجهم بالمجتمع، لافتًا إلى أن الماراثون يأتى تكريمًا لذوى القدرات الخاصة.

وأضاف أحمد بشير، خلال لقاء خاص ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحزب يعمل على تحفيز الأطفال من ذوى الهمم على ممارسة الرياضة، مشيرًا إلى أن ذوى الاحتياجات الخاصة لهم حق على المجتمع لدمجهم.

وتابع أن حزب مستقبل وطن دشن أمانة خاصة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، موضحًا أن ذوى الاحتياجات الخاصة يحتاجون لوظائف للعمل، مؤكدًا أنه تم التعاون مع الجهات الخاصة لتوفير فرص عمل لهم.

وأشار إلى أنه تم توفير عدد من الوظائف لذوى الاحتياجات الخاصة لهم، مضيفًا أنه استلم عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة عملهم الجديد فى عدد من المصانع بمنطقة 6 أكتوبر.
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