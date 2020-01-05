إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز الواسطى في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية ، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.





حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى،برئاسة عادل ضيف الله، بإزالة عدد 11 حالة تعد على أرض زراعية بواقع 8 حالات بقرية افوة ،و3 حالات بقرى: الحومة مجلس قروي ميدوم، وأطواب، وبني حدير ،وذلك بمشاركة وحدة التدخل السريع بالوحدة المحلية ومسؤولي الزراعة،حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.



