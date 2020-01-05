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حوادث

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز الواسطى في بني سويف

الأحد 05/يناير/2020 - 11:16 ص
إزالة 11 حالة تعد
إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية ، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى،برئاسة عادل ضيف الله، بإزالة عدد 11 حالة تعد على أرض زراعية بواقع 8 حالات بقرية افوة ،و3 حالات بقرى: الحومة مجلس قروي ميدوم، وأطواب، وبني حدير ،وذلك بمشاركة وحدة التدخل السريع بالوحدة المحلية ومسؤولي الزراعة،حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وشدد المحافظ على أهمية استمرارية حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديريتي الأمن، والزراعة، للحفاظ على الرقعة الزراعية، التي هي حق الأجيال القادمة، موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية.
إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز الواسطى في بني سويف
إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز الواسطى في بني سويف
إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز الواسطى في بني سويف
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