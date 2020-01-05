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رياضة

كوكورييا يدافع عن نفسه في واقعة العنصرية ضد ميليتاو

الأحد 05/يناير/2020 - 11:18 ص
ميليتاو - كوكورييا
ميليتاو - كوكورييا
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إسراء أشرف
قال مارك كوكورييا لاعب وسط فريق خيتافي، أنه حدث سوء فهم مع إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه لم يستخدم أي عبارات مسيئة عنصريًا ضده، في المباراة التي خسرها فريقه 3-0 أمام الميرنجي، ضمن منافسات الجولة رقم 19 من الدوري الإسباني أمس السبت.

ودافع كوكورييا عن نفسه بعد التقارير التي أشارت إلى أنه، في منتصف المباراة قال لميليتاو "اخرس أيها القرد اللعين".

وأوضح لاعب خيتافي في بيان نشره عبر حسابه الشخصي "تويتر"، أنه استخدم كلمة "بيكو" التي تعني الفم، وليس كلمة "ميكو" التي تعني بالإسبانية "قرد".

وكتب كوركييا: "أود توضيح أنني لم أوجه أي إساءة عنصرية إلى ميليتاو، قلت له (أغلق فمك) أود الاعتذار لأي شخص شعر بالإهانة من ذلك، هذا تعليقي على ما حدث، شكرًا لكم".
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