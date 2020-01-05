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قيادي بـ مستقبل وطن الجيزة: عدد ذوي الاحتياجات الخاصة 13 مليونا.. فيديو

الأحد 05/يناير/2020 - 11:24 ص
ذوى الهمم
ذوى الهمم
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آيات أحمد
قال عبد الحميد الهوارى، أمين عام العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إنه تم تكريم عدد كبير من ذوى الهمم، فى الماراثون الذى نظمه حزب مستقبل وطن، لافتًا إلى أن الهدف من الماراثون هو دعم ذوى الاحتياجات الخاصة معنويًا.

وأضاف عبد الحميد الهوارى، خلال لقاء خاص ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم تكريم عدد من المتفوقين منهم رياضيًا وعلميًا وتقديم شهادات تقدير لهم.

وتابع أن عدد ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر يصل إلى 13 مليونا، ويحتاجون لتكاتف منظمات المجتمع المدنى والأحزاب للتخفيف عن معاناتهم ودعمهم معنويًا ونفسيًا، واجتماعيًا.

وأشار إلى أنهم يحتاجون لطاقة أمل لاستكمال مسيرتهم، خاصة وأن منهم أبطال رياضيين حاصلين على الميداليات الذهبية والبرونيزية وغيرها، كما انهم مثقفون علميًا.
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