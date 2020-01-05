التنمية المحلية: تعميم منظومة التخطيط المحلي وبرامج التنمية المطورة على المحافظات.. وتوفير 20 مليار جنيه لنحو 120 ألف مشروع متوسط وصغير من مشروعك حتى 2024

إتاحة قروض بمبلغ 200 مليون لتنفيذ مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر

تطبيق الهيكل التنظيمي المطور في محافظتى قنا وسوهاج

إنشاء منظومة متكاملة لتطوير الصناعة المصرية من خلال مبادرة شغلك جنب بيتك







تطبيق الهيكل التنظيمي المطور في محافظتى قنا وسوهاج.

تعميم منظومة التخطيط المحلي وبرامج التنمية المحلية المطورة على محافظات الجمهورية.

البدء في تنفيذ الخطة متوسطة الأجل (2019-2022) بمحافظاتى قنا وسوهاج التى يتم فيها برنامج تنمية الصعيد.

تحويل الاعتمادات المالية من القرض وفقًا لخطة التدفقات المالية المقترحة، لمنع تكرار المشكلات التي ترتبت على تأخر تحويل المخصصات خلال المرحلة الأولي.



وأشارت الوزارة إلى كيفية توفير فرص عمل للمواطنين من خلال مشروعات التنمية الإقتصادية.

توفير فرص عمل من خلال برنامج "مشــروعك "



المستهدف :

مخطط خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2024 التنسيق مع البنوك المصرية لاتاحة مبلغ 20 مليار جنيه لحوالي 120 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر ما تم إنجازه :

خلال الفترة من يوليو 2018 حتى نهاية سبتمبر 2019 بلغت قيمة القروض التى تم منحها من التنسيقات التى تمت بين الوزارة والبنوك المصرية مبلغ ( 4.6 ) مليار جنيه لتنفيذ حوالى 27581 مشروع متوسط وصغير ومتناهى الصغر.

مشروعات متناهية الصغر بقروض من صندوق التنمية المحلية:



المستهدف :

من يوليو 2018 حتى يونيو 2024 إتاحة قروض بمبلغ 200 مليون لتنفيذ مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر لتمويل عدد 20 ألف مشروع لتوفير 30 ألف فرصة عمل



ما تم إنجازه :

خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى نهاية سبتمبر 2019 تم تمويل عدد 4138 مشروع صغير ومتناهي الصغر بقروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة بتكلفة 40 مليون جنيه وفرت 4138 ألف فرصة عمل بقروض ميسرة بفائدة لا تتعدى 6 % بلغ نصيب المرأة منها 65 %



القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل:

مبادرة شغلك فى قريتك

تهدف المبادرة الى انشاء منظومة متكاملة لتطوير الصناعة المصرية من خلال إقامة مشروعات إستثمارية وصناعية وحرفية صغيرة بالقرى المصرية على مساحات تتراوح بين 1200 م2 حتى 4200 م2 بهدف :

خلق فرص عمل للشباب خاصة الفتيات من أبناء القرى المصرية .

زيادة القيمة المضافة للمنتجات الريفية من خلال تصنيعها .

خلق هيكل صناعى متطور ومتوازن فى الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الحرفية بالقرى المصرية .

دمج وتقنين اوضاع الورش الغير رسمية فى منظومة صناعية حديثة



الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية

المستهدف

خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2024وضع 2250 قطعة من الاراضى الشاغرة بالمناطق الصناعية بالمحافظات على البوابة الحكومية للخريطة الإستثمارية الصناعية تكون مكتملة المرافق والبيانات الصناعية المستهدفة بهدف تشجيع الاستثمار فى المناطق الصناعية وتوفير كافة البيانات للراغبين فى تنفيذ الانشطة الصناعية بأى محافظة على أن يتم التعامل الكترونى من خلال المستثمرين لتحديد القطعة والمنطقة الصناعية والمحافظة التى يرغبون فى انشاء مصانعهم عليها والحجز والدفع الكترونيًا دون التعامل مع موظفى الدولة لضمان الشفافية وتشجيع الاستثمار.



ما تم إنجازه:

خلال الفترة من يوليو 2018 حتى سبتمبر 2019 تم التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والمركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة حيث تم وضع عدد 559 قطعة أرض شاغرة ومكتملة المرافق والبيانات الخاصة بالنشاط الصناعي بعدد 12 منطقة صناعية تابعة للمحافظات على البوابة الإلكترونية للمناطق الصناعية الاستثمارية للدولة.



التجمعات الصناعية

المستهدف

خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2024 تنفيذ عدد 13 مجمع صناعي متكامل يحتوي على عدد 3619 وحدة صناعية صغيرة تتراوح مساحة الوحدة بين ( 100- 2000 م2) مكتملة المرافق والمباني وطرحها للشباب الراغبين في تنفيذ صناعات صغيرة لتوفير عدد 20ألف فرصة عمل مستدامة.



ما تم إنجازه:

خلال الفترة من يوليو 2018 حتى نهاية سبتمبر 2019تم التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم البدء في تنفيذ هذه الوحدات وجاري نهو ترفيق عدد 6 تجمعات مخطط تسليمها قبل نهاية ديسمبر الحالي ،وقد تم البدء في الإعلان على الشباب الراغبين في تنفيذ الأنشطة الصناعية بهذه التجمعات ، وسيتم البدء في ترفيق عدد 7 تجمعات إعتبارًا من يناير القادم



التدريب التحويلي:

المستهدف

يهدف البرنامج إلى إعداد تدريب تحويلي للشباب الراغب في فرص عمل حرفية لانضمامهم الى سوق العمل – حيث تقوم الوزارة بتنفيذ دورات تدريبية للشباب على الانشطة الحرفية المختلفة بمراكز الخدمة والتدريب والوحدات المحلية بالمحافظات للشباب من سن 18 الى 25 سنة على أن يكون الشاب حاصلا على مؤهل دراسى وذلك لخلق جيل جديد من العمالة الحرفية الماهرة التى تساهم فى نشر الصناعات الحرفية

خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2024 مخطط توفير عدد 3500 فرصة عمل للشباب من خلال التدريب التحويلي للشباب عن طريق تدريبهم على بعض المهن الحرفية متل السباكة والنجارة وأعمال البناء ومتطلبات الحاسب الآلي والملابس والمفروشات والأحذية وخلافه.



ما تم إنجازه :

خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تم تدريب عدد 535 شاب على مهن السباكة والنجارة والحاسب الآلي وخلافه وبدأوا في العمل في هذه المهن بالمحافظات وسد الفجوة فى سوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية.



التنمية المحلية:كشفت وزارة التنمية المحلية عن خطتها خلال الفترة المقبلة وعن المشروعات التي تدعمها لتوفير فرص عمل للشباب وما تم على مدار عام 2019، حيث حددت الوزارة متطلبات المرحلة القادمة: