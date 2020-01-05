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بين الناس

سكان دمياط الجديدة يشتكون من الباعة الجائلين ومكبرات الصوت

الأحد 05/يناير/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
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تعددت شكوى سكان مدينة دمياط الجديدة من انتشار الباعة الجائلين والإشغالات التى انتشرت على الأرصفة والمسطحات الخضراء، مطالبين الأجهزة المعنية بإزالتها.

وقال محمد مجاهد أحد سكان دمياط الجديدة، إن المدينة تغيرت كثيرا، فبعد أن كان يطلق عليها المدينة الأكثر هدوءا ونظافة على مستوى مدن محافظة دمياط، انتشر بها الباعة الجائلين بشكل مبالغ فيه بالشوارع الرئيسية واستولوا على الأرصفة والمساحات الخضراء بين العمارات وقاموا بعرض بضائعهم مما أدى الى استياء سكان المدينة.

وأضاف أن هناك حملات تابعة لجهاز دمياط الجديدة وشرطة المرافق لإزالة الاشغالات ولكنها لم تؤتِ ثمارها بالشكل المطلوب فبعد كل حملة لازالة الاشغالات تعود الأمور كما كانت مرة اأرى.

وطالب بإزالة كل أشكال الإشغالات والتعديات على الأرصفة والمشايات والمسطحات الخضراء وعودة الهدوء النفسي الذى كان يشعر به سكان المدينة في الماضي بعيدا عن الضوضاء وأصوات مكبرات الصوت المزعجة والتى يستخدمها الباعة الجائلين لعرض بضائعهم.
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