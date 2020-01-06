لكل أسم حكاية .. البحيرة المسحورة بالفيوم منطقة السحر والجمال



البحيرة المسحورة تقع فى وسط الصحراء بمنطقة وادى الحيتان بالفيوم، وتحيطها الرمال الذهبية الناعمة من كل اتجاه، وتعتبر من أجمل المناطق الصحراوية فى مصر.



ويمكن أن يتم ممارسة العديد من الأنشطة هناك مثل التزحلق على الرمال والسباحة وركوب سيارات الدفع الرباعى وتسلق الجبال والتحليق بالمظلة البراشوت، وسبق وأن أقيمت فيها البطولة الدولية للتزحلق على الرمال.



يقول أحمد عبد العال مدير عام أثار الفيوم السابق : لقد وهب الله سبحانه وتعال محافظة الفيوم بأثار ومناطق سياحية جذابة ومنها البحيرة المسحورة التى تقع بمحمية وادى الريان أفضل موقع للتزحلق على الكثبان الرملية على مستوى العالم لأن رمالها ناعمة وعميقة، البحيرة تتوسط محمية وادى الريان وتصل إليها المياه من تحت حبيبات الرمال.



يطالب الدكتور نبيل حنظل المستشار السياحى لمحافظة الفيوم بضرورة أستغلال البحيرة المسحورة فى إقامة العديد من المهرجانات ، نظرا لأن البحيرة بها سحر الطبيعة الرائعة من مناظر طبيعية ليس لها مثيل فى العالم ، ولتنشيط الساحة الخارجية والداخلية بين دول العالم .



ويقول رامى عليوة خبير السياحة بالفيوم أن البحيرة تقع بين الجبال والكثبان الرملية المرتفعة التى تحيطها من 4 جهات ومياهها تمتاز بالعذوبة الشديدة وغير معروف المصدر الرئيس المكون لها لذا سميت بالسحرية،



ويضيف أحمد فؤاد من شباب الفيوم أن البحيرة المسحورة شهدت السنوات السابقة أقامة العديد من البطولات الدولية للتزحلق على الرمال والرياضيات الصحراوية والبيئية



و تم إقامة فاعليات البطولة الدولية بمشاركة العديد من الدول العربية والاوربية لأن البحيرة المسحورة تتمتع نظرا لما تتمتع به البحيرة المسحورة رمال فريدة وكثبان رملية ناعمة وعميقة ومتنوعة من حيث الأشكال والأحجام بسبب لونها الذي يتغير خلال النهار بحسب درجة ضوء الشمس، بالإضافة إلى موقعها وسط المنحدرات الصحراوية والكثبان الرملية، الذي يعطيها أجواء السحروالجمال الرائع وسط الصحراء .





