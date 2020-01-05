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أخبار العالم

جلسة طارئة للبرلمان العراقي.. وكتائب حزب الله تتوعد المتخلفين عن الحضور

الأحد 05/يناير/2020 - 11:16 ص
كتائب حزب الله العراقية
كتائب حزب الله العراقية
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محمد علي
يعقد البرلمان العراقي، وفق ما ذكرت صحف ووسائل إعلام عراقية، اليوم، الأحد، جلسة طارئة لبحث الرد السياسي لحادثة مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

ويسعى نواب الكتل الشيعية إلى إقرار قانون إخراج القوات الأمريكية، وإلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن.

وحذرت كتائب حزب الله العراقي، قبل الجلسة، بالانتقام من أي كتلة سياسية تتخلف عن حضور جلسة التصويت.

وهددت كتائب حزب الله العراقي نواب البرلمان والأكراد على وجه الخصوص، مشيرة إلى أنها ستمنعهم من دخول بغداد في حال امتنعوا عن تمرير القانون.

وطالب بيان صادر عن المكتب السياسي لكتائب حزب الله العراق "يجب إلغاء اتفاقية الإطار الإستراتيجي التي خرقتها أمريكا خرقا سافرا وضربتها عرض الجدار، حيث باتت ملغية بحكم الأمر الواقع".

وأضاف البيان: "شعبنا الجريح المكلوم يصوب نظره إلى ما ستسفر عنه جلستكم (الأحد) متوسما فيكم الشجاعة والغيرة، وكله أمل أن تكون هذه الجلسة انتفاضة عراقية لكرامته ودماء أبنائه التي استباحتها دولة الإرهاب الأولى في العالم".

وخلال البيان، هددت كتائب "حزب الله" العراق الأكراد "نحن نعلم أن بعض القوى الكردية تميل إلى جانب إبقاء هذه القوات لغايات تتعلق بأحلام اﻻنفصالِ مع أن الجميع يعلم أن أمريكا ليست حليفا مضمونا".

وتابع: "لن نتردد في فضح الخونة والمتآمرين وسنحرمهم من دخول بغداد ونمنع التعامل معهم، ولن نسمح باستمرار مصالحهم. نرفض رفضا قاطعا أنصاف الحلول".

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