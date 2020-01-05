نصر سالم للشباب: عندنا مراكب النجاة بدل ما ترموا نفسكم في البحر.. فيديو

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن مبادرة "مراكب النجاة" هي التي تبدأ في حماية شباب مصر من الموت والخطر الذين كانوا يعرضون أنفسهم له من خلال الهجرة غير الشرعية، بسبب شعورهم بضيق الحال في بلادهم.



وتابع اللواء نصر سالم، من خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الخير يا مصر، على قناة مصر الأولى، أن الدولة قامت بالعديد من الجهود للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، وأطلقت مبادرة "مراكب النجاة" وكان من تبعيتها أيضًا أن الدولة قامت بعمل حصر للمحافظات الأكثر طردًا للسكان لفقرها والمصدرة للشباب الخارج عن طريق البحر المتوسط التي تطل عليها لكثير من تلك المحافظات.



وأوضح اللواء نصر سالم، أنه من خلال مبادرة"مراكب النجاة" يتم عمل دراسة للحالة الاجتماعية والمادية للشباب بالمحافظات التي انطلقت بها المبادرة والعمل على تنفيذها، ثم بعد ذلك يتم دعم هؤلاء الشباب من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بإشراف من جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



وأكد أن الدولة تعمل على رفع مستوى الثقافة العامة للشباب والعمل على توعيتهم بخطورة الهجرة غير الشرعية، وأن يتم ذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة والجهات المعنية، وعمل الندوات التثقيفية والمعسكرات التوعوية للحفاظ على شبابنا "بدل ما يرموا نفسهم في البحر".



وأشار إلى أن الإعلام يمثل جزءا مهما ومباشرا للتأثير في التوعية المجتمعية، سواء من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة موضحًا دور وسائل التواصل الاجتماعي ايضًا في هذا الدور التوعوي، وان لدور العبادة دور لحث الشباب على اهمية خدمتهم لوطنهم وبث روح الولاء والانتماء فيهم.





