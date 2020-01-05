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محافظات

الزردة وإشعال الحطب عشق أبناء البادية بمطروح في الشتاء

الأحد 05/يناير/2020 - 12:39 م
صدى البلد
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ايمن محمود
تعد الزردة العشق الأول لأهل البادية بمطروح والتي يفضلونها خاصة خلال موسم الشتاء بإقامة خيمة وإشعال الحطب للتدفئة وطهي الطعام وإعداد الشاي.

فالصحراء و الشواطئ هى العشق الأول لشباب مطروح الراغبين في قضاء يوم فى الهواء الطلق بعيدا عن المدينة فيلجئون إلى "الزردة"، فيقوم الأصدقاء بتجهيز كل احتياجاتهم، ويغادرون المدينة ، إلى عمق الصحراء أو الوديان أو على الشواطئ .

يقول فرج صالح من أهالي مطروح إن رحلات الزردة تبدأ بتقسيم العمل بين الأصدقاء فالبعض يقوم بنصب الخيمة وتجهيزها وآخر يقوم بجمع الحطب تمهيدا للبدء في التجمع لتجهيز الطعام .

وأضاف أن الشباب يقضون يومهم فى لعب كرة القدم والصلاة ونزول البحر، وإعداد الطعام على الحطب، بطهو اللحم بـ«الردم» أو الدفن فى الرمال.

وأوضح محمد جبريل من أهالي مطروح، أن من أشهر المأكولات التى يتم تجهيزها الشوربة المغربي ولحم الضأن، والمكرونة الجارية أو الأرز بأنواعه الأحمر والأصفر وبعدها يتم تناول الشاى الأخضر والأحمر والذي يتم تجهيزه على الحطب.

ولا تقتصر رحلات الزردة على الشباب فقط فيقوم بها كبار السن مع أصدقائهم فهى بمثابة يوم للترويح عن أنفسهم وإحياء لتراث البادية .

وأكد أن إقامة الخيمة تحتاج الي خبرات لإقامتها بأن تكون عكس اتجاه الرياح وأن يكون تجميعها بطريقة معينة حتى لا تؤثر الرياح عليها.
الزردة وإشعال الحطب عشق أبناء البادية بمطروح في الشتاء
الزردة وإشعال الحطب عشق أبناء البادية بمطروح في الشتاء
الزردة وإشعال الحطب عشق أبناء البادية بمطروح في الشتاء
الزردة وإشعال الحطب عشق أبناء البادية بمطروح في الشتاء
الزردة وإشعال الحطب عشق أبناء البادية بمطروح في الشتاء
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