عادة تفعلها الكثير من السيدات تدمر شعرها وتسبب تساقطه

هل تغسل شعرك ليلا؟ لقد كان الوقت المناسب لغسل شعرك موضوعًا للجدل لسنوات عديدة حتى الآن. أولئك الذين يفعلون ذلك في الليل يتسببون فى العديد من الأضرار إليك لماذا لا يجب أن تغسلي شعرك ليلا؟



ووفقا لموقع "بولد سكاي" الهندي عندما نغسل شعرنا في الليل فإننا نميل عمومًا إلى عدم تمشيطه. عندما تنام مع شعر مبلل ، نظرًا للتحول المستمر لموضعك أثناء النوم ، تتشكل العقدة والتشابك في شعرك مما قد يؤدي إلى مزيد من التلف، كما يؤدي ذلك إلى المزيد من التساقط ويصبح من الصعب تمشيط شعرك في الصباح.



ويتسبب الاحتكاك المستمر لشعرك مع الوسادة فى تدمير نسيج شعرك كذلك قد يؤدي النوم بالشعر الرطب وفروة الرأس إلى نمو الفطريات في فروة رأسك ويمكن أن يسبب مشاكل مثل قشرة الرأس وفروة الرأس الحكة.