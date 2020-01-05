AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لكل اسم حكاية .. جبل التجلي بسانت كاترين أو الجبل المدكوك

الأحد 05/يناير/2020 - 12:46 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمد
لكل اسم حكاية ولجبل التجلي فى سانت كاترين حكاية وقصة ذكرت بالقرآن الكريم،   وقد ظل جبل التجلي مكانا له قدسية ومكانة كبيرة عند المصريين.

يقول أسامة صالح الباحث الأثري بجنوب سيناء، يخطئ الكثيرون فى تسمية جبل موسى عندما يطلقون عليه جبل التجلي، والحقيقة أن جبل موسى عرف بأسماء عديدة منها طور سيناء "أى جبل سيناء" وجبل المناجاة وجبل الرب، بينما جبل التجلي والذى شهد تجلى ربنا سبحانه وتعالى إلى الجبل فجعله دكاء وخر موسى صعقا، هذا الجبل يعتقد البعض أنه هو الجبل الموجود خلف دير سانت كاترين مباشرة،  ويقع بين قمتي جبل موسى وجبل كاترين، وللحقيقة فإن هذه القمة تبدو بالفعل "مدكوكة" بالمقارنة بالقمم التي حولها؛ لذا يرى الكثيرون أنها هى الجبل الذى أمر الله سبحانه وتعالى بدكه ويعرف فى المنطقة حاليا باسم جبل الدك أو الجبل المدكوك.

وقد ذكر بالقرآن الكريم "وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَـكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ "الأعراف143

وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن بناء مسجد جامع بسانت كاترين باسم مسجد التجلي لقدسية المكان بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف.

وقد اعتمد وزير الأوقاف رسومات مسجد التجلي ليكون مسجدا جامعا  مبنيا ذا معنى يظهر الفن والعمارة الإسلامية.



لكل اسم حكاية .. جبل التجلي بسانت كاترين أو الجبل المدكوك
لكل اسم حكاية .. جبل التجلي بسانت كاترين أو الجبل المدكوك
لكل اسم حكاية .. جبل التجلي بسانت كاترين أو الجبل المدكوك
لكل اسم حكاية .. جبل التجلي بسانت كاترين أو الجبل المدكوك
لكل اسم حكاية .. جبل التجلي بسانت كاترين أو الجبل المدكوك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أئمة الأوقاف مع رهبان دير سانت كاترين.. تسامح الأديان بـ الوادي المقدس

لكل اسم حكاية.. وادي الراحة بسانت كاترين ترك فيه موسى أهله واعتكف به السادات

لكل اسم حكاية .. شجرة العليقة المقدسة.. هنا نادى موسى ربه .. صور

لكل اسم حكاية.. قصر عباس حلمي أطلال على قمة جبل بسانت كاترين

ثلوج على قمة جبل موسى وظهور درب التبانة في سماء سانت كاترين

لكل اسم حكاية .. مقام النبي هارون بسانت كاترين ضريح بدون جسد

ترشيحاتنا

شاهد.. اللقطات الأولى لوصول جثمان قاسم سليماني إلى إيران

عاجل .. هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في كينيا

أول تعليق من بريطانيا على مقتل قاسم سليماني

عاجل| CIA تكشف تفاصيل مكالمة سليماني مع المرشد الإيراني

قبل موقعة الليلة.. ما هو سر العداء بين ليفربول وإيفرتون؟

عقب مفاجأة تركي آل شيخ .. شوبير يعلن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامحها اتغيرت.. هجوم على Adele بعد خسارة وزنها

عائلة تعيسة الحظ تعثر على ثعبان داخل فرن المطبخ.. شاهد ما حدث

في عيد ميلادها الـ 26.. 30 إطلالة أنيقة لـ هنا الزاهد