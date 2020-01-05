لكل اسم حكاية .. جبل التجلي بسانت كاترين أو الجبل المدكوك

يقول أسامة صالح الباحث الأثري بجنوب سيناء، يخطئ الكثيرون فى تسمية جبل موسى عندما يطلقون عليه جبل التجلي، والحقيقة أن جبل موسى عرف بأسماء عديدة منها طور سيناء "أى جبل سيناء" وجبل المناجاة وجبل الرب، بينما جبل التجلي والذى شهد تجلى ربنا سبحانه وتعالى إلى الجبل فجعله دكاء وخر موسى صعقا، هذا الجبل يعتقد البعض أنه هو الجبل الموجود خلف دير سانت كاترين مباشرة، ويقع بين قمتي جبل موسى وجبل كاترين، وللحقيقة فإن هذه القمة تبدو بالفعل "مدكوكة" بالمقارنة بالقمم التي حولها؛ لذا يرى الكثيرون أنها هى الجبل الذى أمر الله سبحانه وتعالى بدكه ويعرف فى المنطقة حاليا باسم جبل الدك أو الجبل المدكوك.



وقد ذكر بالقرآن الكريم "وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَـكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ "الأعراف143



وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن بناء مسجد جامع بسانت كاترين باسم مسجد التجلي لقدسية المكان بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف.



وقد اعتمد وزير الأوقاف رسومات مسجد التجلي ليكون مسجدا جامعا مبنيا ذا معنى يظهر الفن والعمارة الإسلامية.









لكل اسم حكاية ولجبل التجلي فى سانت كاترين حكاية وقصة ذكرت بالقرآن الكريم، وقد ظل جبل التجلي مكانا له قدسية ومكانة كبيرة عند المصريين.