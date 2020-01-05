هل يرث القاتل المقتول؟.. علي جمعة يجيب

ورد سؤال للشيخ علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من سائل يقول " هل يرث القاتل المقتول ؟ وهل يرث من تسبب في موت أبيه.



أجاب جمعة، في فيديو له، أن ثلاثة أمور تمنع من الميراث، موضحا بأنها: القتل والرق واختلاف الدين.



وأوضح أن أئمة المسلمين في الفقه قد اختلفوا في صورة القتل التي تمنع من الميراث، مشيرًا إلى أن الإمام الشافعي يرى حرمان القاتل من تركة المقتول بأي حال من الأحوال وبأية صورة، سواء كان مباشرًا للقتل أو متسببًا فيه.



وأضاف أن القتل على 5 صور: عمد وشبه عمد وخطأ وشبه خطأ وأخيرًا متسبب، لافتًا إلى أنه يفتي بالمذهب الشافعي بحرمان القاتل من تركة المقتول بجميع صور القتل.



من ناحية أخرى قال جمعة إننا كبشر دائمًا ما نجد الملحد مكتئب ويريد الانتحار، لأن الحب عندما يرفع عن الإنسان، يرفع معه ما يحبه الله ولن يكون هناك توبة أو إحسان أو تقوى.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "من مصر" على "دي ام سي" أن الله كتب الإحسان عن كل شيء، مشيرا إلى أنه في حالة اصطياد وقتل حشرة أو فأر أو عقرب أو كل ما يؤذي الإنسان للدفاع عن النفس، يجب أن يكون برحمة"، مستدلًا بالحديث الشريف: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته) رواه مسلم.



وأوضح المفتي السابق، أنه لا يجب تعذيب الفأر والعقرب والذباب والثعبان عند قتلهم، وكذلك الحال على المعتدي الذي يستحق القتل.



وتابع مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء: "يجب على الإنسان أن يكون تقيًا يخاف الله سبحانه وتعالى وليس من فطرة الإنسان رفض وجود الله.