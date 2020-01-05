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برلمان

برلماني يتوجه للحكومة بسؤال: لماذا لا نقاطع المنتجات التركية؟

الأحد 05/يناير/2020 - 02:26 م
مقاطعة المنتجات التركية
مقاطعة المنتجات التركية
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن مقاطعة المنتجات التركية، كرد على التجاوزات السافرة من قبل الحكومة التركية فى المنطقة، ومحاولاتها نهب ثروات الشرق الأوسط، ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأوضح عضو مجلس النواب في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن مثل هذا القرار سيكون له أثر على الاقتصاد التركى الذى يعانى فى السنوات الأخيرة بعدما تسبب الرئيس التركى أردوغان من تدهور كبير فى الاقتصاد التركى انعكس على حياة المواطنين بشكل ملحوظ، وما يقوم به هذا الديكتاتور العثمانى يحاول أن يستنزف ثروات المنطقة لصالحه، ولهذا لا بد أن يكون الرد على على "المعتوه" بكل السبل المتاحة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن السوق المصرية ليست بمعزل عما يحدث في تركيا إذ تداوي الأخيرة جروحها الاقتصادية على حساب الصناعة الوطنية المصرية، بإغراقها بالمنتجات التركية دون جمارك، بجانب الاتفاقية التجارية الموقعة معها والتي بمقتضاها تدخل واردتها لمصر دون جمارك.

وأشار إلى أنه ليس من الحكمة السكوت عن ذلك خاصة من دولة تضر الأمن القومي المصري، دون سداد ضرائب أو رسوم، حيث تريد تركيا زيادة صادراتها إلى مصر لإنقاذ اقتصادها، مما أغرق مصر بسلع يقل سعرها عن منتجاتها بنسبة 25%".
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