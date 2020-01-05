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جاب الله: التحول من كارثة اقتصادية لتحسن في النمو العالمي أشبه بالخيال.. فيديو

الأحد 05/يناير/2020 - 12:39 م
مؤشرات تحسن الاقتصاد
مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري في 2019
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري كان يعاني كارثة اقتصادية في فترة الاضطراب السياسي، وعدم استقرار البلاد منذ 5 سنوات ولكن لم نشعر بذلك لأن تم الاستناد على القروض الدولية، وعدم سداد الدين المحلي العام والاعتماد على المساعدات والمعونات الدولية.

وتابع الدكتور جاب الله، من خلال حواره في برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، لم تستمر الدولة على هذا الحال طويلًا، فقامت الدولة بإحياء مواردها مرة أخرى والاعتماد عليها واستغلال التنوع الطبيعي في الاقتصاد المصري وهو الأكثر تنوعًا في المنطقة، وعلى هذا الأساس تم وضع البرنامج الاقتصادي الشامل لإعادة الاقتصاد المصري إلى قوته ورونقه.

وأشار الدكتور جاب الله، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل معتمد في تنفيذه على عدة محاور، منها محور يتعلق بالإصلاح النقدي ونجحت فيه الدولة من خلال البنك المركزي القضاء على السوق السوداء وتحقيق احتياطي نقدي تجاوز 45 مليار دولار، وهذا الاحتياطي يكفي الدولة المصرية تحقيق اكتفائها الذاتي من احتياجاتها الأساسية أكثر من 8 شهور، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وأضاف الدكتور جاب الله، أن ما حققته أيضًا وزارة المالية من مستهدفات من خلال انخفاض عجز الموازنة من 13% إلى 8.2% وكان هذا الرقم أشبه بالخيال مع اضطراب الأوضاع الاقتصادية في العالم كله، وتحقيق فائض أولي وزيادة الإيرادات عن المصروفات، وتحقيق معدلات نمو نحو 5.6% بالرغم من أن معدلات النمو العالمي لا تتجاوز 3.9% وهو أمر رائع جدًا في ان معدلات النمو المصري تفوق معدلات النمو العالمية.

وذكر الدكتور جاب الله، أن أيضًا من مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري في 2019 انخفاض نسبة البطالة وهو يعد المعيار الحاكم لأي اقتصاد، وانخفاض نسبة البطالة من 13% إلى 7.6% يدل على التحسن الواضح في الاقتصاد نتيجة المشروعات القومية الضخمة التي حرصت الدولة على بنائها لامتصاص الكثير من العمال والشباب والعمل بها والحد من نسبة البطالة.

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