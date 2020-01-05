سناب شات تستحوذ على شركة AI Factory

اقرأ أيضاً

استحوذت شركةSnap، على AI Factory، وهي شركة رائدة متخصصة في مجال الرؤية الحاسوبية، وكان قد سبق للشركتين العمل معًا على تطوير ميزة جديدة لصور الفيديو الذاتية المستندة إلى Cameos المتحركة إحدى مزايا تطبيق التراسل المصوروبحسب ما ذكره موقع "تيك كرانش" المتخصص في مجال التقنية، أكدت شركةعملية الاستحواذ، والتي تقدر قيمة الصفقة بنحو 166 مليون دولار أمريكي.الجدير بالذكر أن مؤسس الشركة الناشئة الأوكراني "فيكتور شابوروف"، الذي قد أسس شركة سابقة باسم Looksery واستحوذت عليها شركة سناب في عام 2015، ليصبح بعدئذ مدير قسم الهندسة لدى (سناب)، لكنه ترك العمل لديها في شهر مايو 2018 ليؤسس شركة جديدة باسم AI Factory.وكانت شركة AI Factory قد طورت ميزة Cameos لتطبيق "سناب شات"، وهي تسمح للمستخدمين بتركيب وجوههم على مقاطع فيديو أخرى، وقد تم اكتشاف الميزة لأول مرة بواسطة مستخدمي "" في فرنسا الذين تلقوا نسخة تجريبية منها خلال عطلة نهاية الأسبوع.ويمكنك من خلال الميزة التي أطلقت الميزة شهر ديسمبر الماضي، اختيار الجسم الذي تريد ظهور وجهك عليه وسوف يستخدم "" الذكاء الاصطناعي لمعالجة وجهك في عرض المشاعر والتعبيرات المختلفة.