إلغاء انتداب أمين عام جامعة دمنهور وإحالة عدة ملفات للتحقيق.. مستند

قرر الدكتور سعيد عبد الغنى سرور القائم بأعمال تسيير أعمال جامعة دمنهور إلغاء انتداب عواطف عبد المنعم على مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات والمنتدبة كأمين عام للجامعة وإخلاء طرفها من الجامعة اعتبارا من تاريخ صدور القرار اليوم الأحد الموافق ٥ يناير.
كما أمر القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور بفتح العديد من الملفات المالية الشائكة وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها.
كما أمر القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور بفتح العديد من الملفات المالية الشائكة وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها.
وكانت جامعة دمنهور قد شهدت على مدار الثلاث سنوات الماضية العديد من الصراعات بين رئيس جامعة دمنهور سابقا وأمين عام الجامعة سابقا و٥ عمداء كليات ومعظم أساتذة الجامعة دمنهور بعد تلفيق العديد من قرارات الجزاءات لهم حتى يتم الإطاحة بهم من الترشيح لرئاسة جامعة دمنهور لينفرد بها.