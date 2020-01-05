AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاد هنا الزاهد .. 4 أزمات بعد زواجها من أحمد فهمي

الأحد 05/يناير/2020 - 12:37 م
هنا الزاهد واحمد
هنا الزاهد واحمد فهمى
Advertisements
أحمد إبراهيم
تحتفل الفنانة هنا الزاهد اليوم الأحد، بعيد ميلادها الـ 26 وهى من النجمات اللاتى استطعن أن يخطفن الأنظار منذ الظهور الأول لها في عالم الفن بجمالها وادائها السلس.

وبالرغم من حداثة عمر هنا الزاهد الفني، إلا أنها تعرضت للعديد من الأحداث خلال فترة وجيزة وتحديدا بعد ارتباطها بالفنان أحمد فهمي.

ولعل أبرز الأحداث التي مرت بها هنا الزاهد بعد زواجها تعرضها إلى أزمة صحية شديدة، دخلت على إثرها المستشفى، وذلك أثناء قضائها شهر العسل وكانت نتيجتها استئصال المرارة.

أما الحدث الثانى وفاة الفنان طلعت زكريا والذى كان بمثابة الأب الروحى لها، حيث كان متزوجا من والدتها وتعتبره مثل والدها الذى تستشيره فى كل صغيرة وكبيرة.

بينما كان الحدث الثالث تعرض شقيقتها الى ازمة صحية دخلت على إثرها المستشفى وقامت باستئصال المرارة.

وأما آخر الأزمات التي تعرضت لها هي إصابة الفنان أحمد فهمي بمرض نادر وهو ما أعلن عنه عبر حسابه على "إنستجرام".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محرومة من الأكل | هنا الزاهد تعلن عن استئصال المرارة | تفاصيل

بعد عملية هنا الزاهد.. 5 أسباب تجبرك على استئصال المرارة

مستشفى النجوم| تطورات الحالة الصحية لـ هنا الزاهد وبدرية طلبة ونيللي كريم

بعد استئصال هنا الزاهد للمرارة.. 8 أعراض تنذرك بهذا المرض

بعد عملية هنا الزاهد.. كل ما تريد معرفته عن استئصال المرارة.. تساعد في الهضم.. الحصوات تسبب الالتهاب.. إزالتها بالمنظار أسهل من الجراحة.. والغثيان والقيء والإسهال أبرز الأعراض

نجوم الفن يحاربون المرض.. تحسن حالة نيللي كريم الصحية.. بدرية طلبة تتحدى المرض.. محمد فؤاد يطمئن جمهوره

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ يثير الجدل بمفاجأة غامضة

الجنايات تنظر محاكمة صفاء المتهمة بقتل حفيدتها بالدقهلية

استخراج خراطيم بلاستيك من معدته.. إنقاذ دولفين في البحر الأحمر

جنود أمريكيون من اللواء 82 يتجهون إلى الكويت.. فيديو

برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الأحد .. فيديو

السعودية والإمارات والكويت.. هل يجدر بهم الخوف بعد مقتل سليماني؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامحها اتغيرت.. هجوم على Adele بعد خسارة وزنها

عائلة تعيسة الحظ تعثر على ثعبان داخل فرن المطبخ.. شاهد ما حدث

في عيد ميلادها الـ 26.. 30 إطلالة أنيقة لـ هنا الزاهد