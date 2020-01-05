في عيد ميلاد هنا الزاهد .. 4 أزمات بعد زواجها من أحمد فهمي

تحتفل الفنانة هنا الزاهد اليوم الأحد، بعيد ميلادها الـ 26 وهى من النجمات اللاتى استطعن أن يخطفن الأنظار منذ الظهور الأول لها في عالم الفن بجمالها وادائها السلس.



وبالرغم من حداثة عمر هنا الزاهد الفني، إلا أنها تعرضت للعديد من الأحداث خلال فترة وجيزة وتحديدا بعد ارتباطها بالفنان أحمد فهمي.



ولعل أبرز الأحداث التي مرت بها هنا الزاهد بعد زواجها تعرضها إلى أزمة صحية شديدة، دخلت على إثرها المستشفى، وذلك أثناء قضائها شهر العسل وكانت نتيجتها استئصال المرارة.



أما الحدث الثانى وفاة الفنان طلعت زكريا والذى كان بمثابة الأب الروحى لها، حيث كان متزوجا من والدتها وتعتبره مثل والدها الذى تستشيره فى كل صغيرة وكبيرة.



بينما كان الحدث الثالث تعرض شقيقتها الى ازمة صحية دخلت على إثرها المستشفى وقامت باستئصال المرارة.



وأما آخر الأزمات التي تعرضت لها هي إصابة الفنان أحمد فهمي بمرض نادر وهو ما أعلن عنه عبر حسابه على "إنستجرام".