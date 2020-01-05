بحضور الفنانين أحمد ماهر وفايق عزب .. محافظ أسيوط ينظم اللقاء الشبابي الأول

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أكثر من 100 شاب وفتاة ضمن اللقاء الشبابي الأول الذي يعقده المحافظ بالشباب، ضمن فعاليات مبادرة تفعيل الحوار المجتمعى بكافة فئات المجتمع والوقوف على مشاكل واحتياجات الشباب وطلباتهم وبحث إمكانية تنفيذ الأفكار والمبادرات والمقترحات المجتمعية تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب وتفعيل الحوارات الشبابية والمجتمعية بكافة فئات المجتمع .



جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد وعبير عبدالغني مسئول وحدة ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة ، والفنان أحمد ماهر والفنان فايق عزب واللذان شاركا فى اللقاء على هامش زيارتهما للمحافظة ، وأكثر من 100 شاب وفتاة يمثلون مختلف قطاعات المجتمع من جامعتي أسيوط والأزهر والشباب والرياضة ومختلف المراكز والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمجلس القومي للمرأة وشباب الديوان العام والمحليات فضلًا عن مشاركة كبيرة من الأشخاص ذوى الهمم.



ودعا محافظ أسيوط – خلال كلمته – جميع الشباب للتكاتف وبذل أقصى الجهد لخدمة الوطن ومواجهة التحديات من خلال تنفيذ مبادرات شبابية ومجتمعية من خلال مؤسسات المجتمع المدنى والتعاون مع الأجهزة التنفيذية المختلف بالمحافظة لاستكمال ودعم مشروعات التنمية التى اطلقها رئيس الجمهورية والحكومة وخاصة التى تستهدف بناء الإنسان المصرى معلنا تفعيل اللقاءات الشبابية بالمحافظة واستمراريتها بصفة دورية بحضور مختلف القيادات التنفيذية ورؤساء القطاعات التنفيذية لمناقشة المشكلات وإيجاد الحلول العاجلة لها .



واستعرض الوزير المحافظ بعض إنجازات المحافظة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة ويجرى تنفيذها بعدد 29 قرية كأولوية أولى ضمن المرحلة الاولى التي تستهدف 60 قرية بمختلف مراكز المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين واستكمال مشروعات المرافق والبنية الاساسية من صحة وتعليم ومياه شرب وصرف صحى ورصف وطرق وكهرباء فضلا عن مبادرات بناء الإنسان المصري وتوفير فرص عمل للشباب مشيرًا إلى تفعيل ملتقيات توظيف الشباب لإيجاد فرص العمل المناسبة للشباب وخاصة لذوى الهمم منهم معلنًا تكريم المتميزين منهم فى احتفالية كبرى سيتم تنظيمها بالديوان العام تقديرًا لجهودهم وتميزهم وتحديهم للاعاقة ليصبحوا ذوى قدرات خاصة.



كما ألهب الفنان أحمد ماهر والفنان فايق عزب حماس الشباب بكلمات نابعة من القلب لحثهم على الالتفاف خلف القائد والزعيم عبد الفتاح السيسى، ونشر الوعى بين الشباب للحفاظ على الوطن ومقدساته والاتجاه للعمل والبناء وتنفيذ مبادرات شبابية للمشاركة فى جهود تنمية المجتمع وحل مشكلاته بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية.



واستمع محافظ أسيوط - خلال اللقاء - الى بعض مبادرات وأفكار الشباب وبعض شكواهم موجها بدراسة تلك الأفكار والمبادرات تحت اشراف نائب المحافظ وبحث امكانية تنفيذها على ارض الواقع وتوفيع الدعم اللازم لها وخاصة مبادرات التجميل والنظافة وإعادة تدوير المخلفات ومواجهة الظواهر السلبية والعادات والتقاليد الخاطئة بالمجتمع كما حث المحافظ الشباب بالتحلي الإيجابية والبعد عن السلبية ورصد أوجه القصور والمشكلات التى تعاني منها القرى والنجوع وعرضها عليه شخصيًا من خلال نائب المحافظ لاتخاذ خطوات جادة لحل تلك المشكلات ومواجهة أى قصور فى الجهاز التنفيذى وتقييم أداء العاملين بالجهاز الإدارى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .



وفى نهاية اللقاء ردد محافظ أسيوط والحاضرون السلام الوطنى فى جو من الوطنية والحماس داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشرطة وشعبًا وقيادة وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار.