نائب: الديكتاتور أردوغان يرتكب أبشع الجرائم والمجازر والانتهاكات في المنطقة العربية والعالم صامت

قال النائب علاء والى عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق، إن الديكتاتور العثمانى أردوغان يرتكب أبشع الجرائم والمجازر والانتهاكات في المنطقة العربية وأمام الجميع، والعالم كله "صامت " والمجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية الدولية " لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم، وليس لها دور إلا أنها بتتفرج، في حين أنه لا بد أن تتحرك هذه المنظمات وتتصدى وفى أسرع وقت لهذه الانتهاكات والجرائم البشعة ويكون لها دور تجاه هذه الجرائم.



وأكد النائب "علاء والى" فى بيان صحفى له أن ما تقوم به تركيا في المنطقة هو عدوان سافر وتهديد للأمن والاستقرار بعد أن ضربت بكل القوانين والشرعية الدولية عرض الحائط وحصل رئيسها الموتور أردوغان على موافقة البرلمان على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وهو ما يعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومى المصرى.



وأثنى النائب علاء والى عضو مجلس النواب على جهود القيادة السياسية والقوات المسلحة وقوات الشرطة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى في حفظ الأمن والأمان والتصدى للإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، إلى جانب دعوات فخامته المتكررة لقادة العالم من أجل السلام والحفاظ على الشعوب والاستقرار.



داعيا الله أن يحفظ مصر بشعبها، رئيسها وجيشها وشرطتها من كل مكروه وسوء.

