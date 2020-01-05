النائب محمد العقاد يطالب بمقاطعة المنتجات والأعمال الفنية التركية

طالب النائب محمد العقاد، الشعب المصرى، مقاطعة كافة المنتجات التركية، وكذلك الأعمال الفنية، وذلك خطوة للرد على تجاوزات الحكومة التركية فى المنطقة، ومحاولاتها نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار ونهب الثروات برعاية أردوغان راعى الإرهاب الاول فى المنطقة، وهذه الخطوة حتى تنعكس على الاقتصاد التركى.



وتابع:" ليس من المعقول ان يكون هذا هو حال النظام التركى معنا ونحن نساعده بشكل غير مباشر؟.



وأكد عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له، أن الشعب المصرى يقف خلف القيادة السياسية فى حربها على الإرهاب وفى وجه أى تهديد من شأنه زعزعة الأمن والسلم العام، وايمانا بقيام كل مواطن بدوره لابد ان يتم مقاطعة كافة المنتجات التركية، وعلى القائمين على الفن والثقافة كذلك مقاطعة كافة الأعمال الفنية التركية، لأن هذا بدوره يساهم فى تعافى الاقتصاد التركى، ومقاطعة كل ما هو تركى سينعكس عليهم وخطوة للرد على الديكتاتور راعى الإرهاب.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن التدخلات التركية فى المنطقة ما هى إلا خطة لنشر الفوضى فى المنطقة من أجل أن يكون المناخ مناسب لهم لنهب الثروات، ولكن مصر لن تسمح لهم بالقيام بمثل هذا العمل الخسيس، وكما كانت مصر فى السابق ستكون هى صمام الأمان للمنطقة ومقبرة لكل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

