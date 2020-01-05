AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النائب محمد العقاد يطالب بمقاطعة المنتجات والأعمال الفنية التركية

الأحد 05/يناير/2020 - 12:55 م
النائب محمد العقاد
النائب محمد العقاد
Advertisements
معتز الخصوصى
طالب النائب محمد العقاد، الشعب المصرى، مقاطعة كافة المنتجات التركية، وكذلك الأعمال الفنية، وذلك خطوة للرد على تجاوزات الحكومة التركية فى المنطقة، ومحاولاتها نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار ونهب الثروات برعاية أردوغان راعى الإرهاب الاول فى المنطقة، وهذه الخطوة حتى تنعكس على الاقتصاد التركى.

وتابع:" ليس من المعقول ان يكون هذا هو حال النظام التركى معنا ونحن نساعده بشكل غير مباشر؟.

وأكد عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له، أن الشعب المصرى يقف خلف القيادة السياسية فى حربها على الإرهاب وفى وجه أى تهديد من شأنه زعزعة الأمن والسلم العام، وايمانا بقيام كل مواطن بدوره لابد ان يتم مقاطعة كافة المنتجات التركية، وعلى القائمين على الفن والثقافة كذلك مقاطعة كافة الأعمال الفنية التركية، لأن هذا بدوره يساهم فى تعافى الاقتصاد التركى، ومقاطعة كل ما هو تركى سينعكس عليهم وخطوة للرد على الديكتاتور راعى الإرهاب.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التدخلات التركية فى المنطقة ما هى إلا خطة لنشر الفوضى فى المنطقة من أجل أن يكون المناخ مناسب لهم لنهب الثروات، ولكن مصر لن تسمح لهم بالقيام بمثل هذا العمل الخسيس، وكما كانت مصر فى السابق ستكون هى صمام الأمان للمنطقة ومقبرة لكل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النقابة العامة للصحافة والطباعة:نساند جهود الدولة في مواجهة الإرهاب

برلماني يطالب بعزل "السراج" بعد سماحه لـ"أردوغان" باحتلال ليبيا

أحمد موسى يكتب في الأهرام : مهلا أردوغان

أردوغان رجل الفوضى في المنطقة.. يسعى لتوريط دول عربية في ليبيا.. وهدفه الأول الاستيلاء على ثروات طرابلس

محمد العقاد: الديكتاتور العثماني أردوغان يسعى لتحويل المنطقة لساحة حرب

عمال مصر يستنكر التدخل التركي بليبيا.. ويدين موقف برلمانها.. دعم أردوغان الإرهابي للجماعات المسلحة يجر المنطقة للفوضى والصراع

ترشيحاتنا

جنود أمريكيون من اللواء 82 يتجهون إلى الكويت.. فيديو

في عيد ميلاد هنا الزاهد .. 4 أزمات بعد زواجها من أحمد فهمي

كوكورييا يدافع عن نفسه في واقعة العنصرية ضد ميليتاو

برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الأحد .. فيديو

اشتعال الموقف.. ترامب يهدد بإرسال قوات عسكرية إلى إيران

حكم تاريخي.. الإدارية العليا تفصل إمام مسجد قام بتزويج طفلين قاصرين عرفيًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل حفل الجولدن جلوب .. ليوناردو دى كابريو يلفت الأنظار بوزنه الزائد.. صور

ملامحها اتغيرت.. هجوم على Adele بعد خسارة وزنها

عائلة تعيسة الحظ تعثر على ثعبان داخل فرن المطبخ.. شاهد ما حدث