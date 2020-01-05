محافظ الفيوم يبحث مع وفد نقابة المهندسين مجالات التعاون المشترك

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد نقابة المهندسين الفرعية برئاسة المهندس هشام والى نقيب مهندسى الفيوم، مجالات التعاون المشترك فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية على أرض المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم.
قدم وفد النقابة، التهنئة لمحافظ الفيوم، على تجديد ثقة القيادة السياسية واختياره محافظًا للفيوم، كما قدم وفد النقابة درع تذكاري للمحافظ، بالإضافة إلى تهنئته بمناسبة العام الميلادى الجديد سائلين الله أن يكون عام خير على مصر جميعًا وعلى شعب محافظة الفيوم.
خلال اللقاء استعرض محافظ الفيوم مع وفد نقابة المهندسين مجالات التعاون المشترك بين المحافظة ونقابة المهندسين فى تنفيذ عدد من المشروعات والإشراف الهندسى عليها، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية والمهنية لأعضاء النقابة فى تنفيذ المشروعات.
وأشار محافظ الفيوم إلى حرص المحافظة على تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، بهدف تأدية الخدمات للمواطنين بصورة لائقة وإنجازها في أقصر وقت والحفاظ على المال العام.