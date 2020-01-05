محافظ الوادي الجديد يفتتح موسم جني محصول البطاطس بأبو منقار

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم الأحد، موسم جنى محصول البطاطس (عروة شتوية)، بأحد مشروعات الإستثمار الزراعى بقرية أبو منقار بالفرافرة، والمقام على مساحة 10 آلاف فدان ويضم 550 عاملا "دائم وموسمى"، حيث التقى الزملوط بالعمال بالمشروع واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، ووجه بتقديم الرعاية اللازمة لهم وتحفيز الشباب على الالتحاق بالعمل فى تلك المشروعات بما يحقق لهم فرص عمل ومصدر دخل مناسب.





كما وجه محافظ الوادى الجديد بتجميل وتنجيل مداخل مدينة الفرافرة والشوارع الرئيسية وعمل لاند سكيب، وذلك بمعرفة المتخصصين بهذا المجال، وذلك لإضافة لمسة جمالية على المدينة، وذلك خلال تفقده لمداخل المدينة وشوارعها التى تحتاج لرفع كفاءتها وتطويرها بما يسهم فى تطوير المظهر العام للمدينة.





كما ألتقى محافظ الوادى الجديد مع أعضاء الجهاز التنفيذى ورؤساء القرى بمركز الفرافرة ، وبتشكيل لجنة لدراسة وبحث تخفيض سعر الفدان بجميع المناطق بالمحافظة .



