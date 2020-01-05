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رياضة

فريق صالات المنيا يتألق ويهزم الإسماعيلي في عقر داره

الأحد 05/يناير/2020 - 12:32 م
فريق كرة الصالات
فريق كرة الصالات بنادي المنيا
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رباب الهوارى
حقق فريق كرة الصالات بنادي المنيا فوزا غاليا وكبيرا، على فريق الإسماعيلي، بأربعة أهداف مقابل اثنين ضمن مباريات الجولة العاشرة بافتتاح الدور الثاني بالدوري الممتاز.

ورغم إقامة المباراة بصالة الفريق الإسماعيلاوي إلا أن لاعبي المنيا سيطروا على المباراة وانتهى الشوط الأول بهدفين مقابل هدف، وأضاف لاعبو المنيا هدفين أخرين خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراة باربعة أهداف مقابل اثنين لصالح المنيا.

وسجل للمنيا اليوم إسماعيل بلانكو ( 3 اهداف ) ، ومحمود عادل ( هدف ) ، ليرتفع رصيد المنيا إلى 17 نقطة.

يذكر أن الجهاز الفني لفريق صالات المنيا يضم حاليا كل من: هشام بلية مديرا فنيا، وبسيوني مدربا، ياسر مصطفى مديرا للكرة، ورضا احمد مدير إداري، تحت إشراف ا. هاني صدقي عضو مجلس الإدارة.
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