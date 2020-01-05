محافظ أسيوط يتفقد ورشة المحابس بشركة مياه الشرب والصرف الصحي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ورشة المحابس بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، التي تم إنشاءها لإستغلال المحابس المخزنة "المستعملة والكُهنة" وإعادة تأهيلها للتشغيل ورفع كفاءتها توفيرًا للنفقات والوقت وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.



جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وايمن محروس رئيس حي شرق، والشاذلي محمد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وعدد من المهندسين والعاملين وقيادات شركة المياه والصرف الصحي بأسيوط.



حيث استمع المحافظ، لشرح تفصيلي من العمال والقائمين على الورشة واقسامها ومراحل إعادة التدوير والصيانة منذ دخول المعدات والمحابس التالفة والقديمة وحتى خروج محابس سليمة وصالحة للاستخدام.



وأشاد المحافظ بتعظيم الإستفادة من المخلفات ونواتج المخازن واعادة تصنيع القديم والتالف منها واستغلال الموارد في تصنيع محابس جديدة صالحة للاستخدام وتنمية الموارد الذاتية وتوفير شراء محابس جديدة لافتًا إلى تنفيذ مبادرة اعادة التدوير واستغلال مخلفات الحملات الميكانيكية في تصنيع نواتج محلية كالبروجولات والكراسي والمظلات والأسوار الحديدية تستخدم في تطوير وتجميل الشوارع والميادين ليستفيد منها المجتمع ككل وذلك تحقيقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المختلفة والاستفادة منها والعمل على تنفيذ برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



كما قرر المحافظ صرف مكافأة مالية للعاملين بورشة المحابس بالشركة نظرًا لتميزهم والأعمال التي يقومون بها من إصلاح للمحابس القديمة ما يوفر نفقات مالية باهظة في شراء محابس جديدة.



وأوضح المهندس محمد صلاح مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط إنه تم إنشاء الورشة للاستفادة من كافة الامكانات المتاحة لدينا وإعادة تدوير واستغلال المحابس سواء كانت المستعملة أو المكهنة بالمخازن حيث تم نقل المحابس القديمة الموجودة بمخازن المناطق المختلفة التابعة للشركة لتنفيذ أعمال صيانه وتصنيع محابس صالحة للاستخدام، لافتًا إلى إعداد قاعدة بيانات لمحابس المحطات والشبكات مع تحديد المواصفات والحالة الفنية للمحابس بدقة قبل وبعد عمليات رفع الكفاءة ، مضيفًا أن صيانة وإصلاح المحابس تتم بأقل تكلفة ممكنة تطبيقًا للاكتفاء الذاتي للشركة لافتًا إلى العمل على استغلال الموارد والإمكانات المادية والبشرية المتاحة.