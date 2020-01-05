أردوغان يدفن حيا في صحراء طرابلس.. تعرف على التفاصيل

قال خالد محمود، الكاتب المتخصص فى الشأن الليبي، إن مجلس النواب الليبي يمثل البرلمان الشرعى، والكيان الوحيد المنتخب الذى يمتلك شرعية دولية، وشعبية.



وأضاف خالد محمود، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن الجيش الليبى قال كلمته فيما يخص هؤلاء المرتزقة الذين يحلمون بالتدخل فى ليبيا، لافتا إلى أن أردوغان وجيشه التركى إذا حاولوا دخول ليبيا سيخرجون فى " توابيت " وسيدفنون أحياء فى صحراء طرابلس، مشيرا إلى أن هذا ما أكده المشير حفتر قائد قوات الجيش الليبى والذى أعلن حالات الاستعداد القصوى والنفير داخل الجيش والمدن الليبية ضد التدخل التركى.



وأكد خالد محمود، أنه كان يفترض أن تكون حكومة فايز السراج التى تشكلت عقب اتفاق راعته بعثة الأمم المتحدة نهاية عام 2015 وكان لا بد أن تمر هذه الحكومة وقتها عبر البرلمان الشرعى الليبى، إلا أن هذا الأمر لم يتم، وظلت هذه الحكومة مكتفية بادعاء حصولها على شرعيتها من المجتمع الدولى، مقابل امتناع البرلمان الليبى عن منحها أى تفويض.



وأشار خالد محمود إلى أن المجتمع الليبى يرى حكومة فايز السراج " غير شرعية " وتعد الخطيئة والجريمة السياسية التى ارتكبتها بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا عن طريق الاستعانة بأنصاف السياسيين الليبيين معظمهم من قادة الإخوان واجتمعت بهم بعيدا عن وسائل الإعلام.



ولفت خالد محمود ، إلى أن الجيش الليبى أعاد تصحيح الوضع بنزع الشرعية عن حكومة السراج، مؤكدا أن فكرة محاكمة السراج من عدمها مرهونة بالأساس باعتقال السراج ووزرائه، متوقعا هروبا جماعيا لحكومة السراج إلى تركيا للاحتماء بهم عن طريق القوارب البحرية.