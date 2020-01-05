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محافظات

محافظ الفيوم يتفقد أعمال إزالة 4 طوابق مخالفة بعقار في حي غرب

الأحد 05/يناير/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، صباح اليوم، أعمال إزالة 4 طوابق مخالفة بعقار تحت الإنشاء بمنطقة منشأة لطف الله بحي غرب.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن العقار صادر له رخصة بناء بدروم وأرضي و4 طوابق، مشيرًا أن المالك قام ببناء 4 طوابق مخالفة بخلاف المرخص له، لافتًا أن الوحدة المحلية لحي غرب اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وصُدر للعقار قرار بازالة الطوابق المخالفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مجلس المدينة أزال طابقين، وجار استكمال ازالة باقي الطوابق المخالفة.

ووجه محافظ الفيوم خلال التفقد، بمراجعة تراخيص العقارات بالمنطقة المحيطة، مشددًا على التصدي لمخالفات البناء بكل قوة وحزم.

محافظ الفيوم يتفقد أعمال إزالة 4 طوابق مخالفة بعقار في حي غرب
محافظ الفيوم يتفقد أعمال إزالة 4 طوابق مخالفة بعقار في حي غرب
محافظ الفيوم يتفقد أعمال إزالة 4 طوابق مخالفة بعقار في حي غرب
محافظ الفيوم يتفقد أعمال إزالة 4 طوابق مخالفة بعقار في حي غرب
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