ضبط 10 تشكيلات عصابية بمحطات المترو والقطارات ومواقف الأتوبيس خلال شهر

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، واستمرارًا لجهود الإدارة فى مجال استهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.





أسفرت جهود الإدارة خلال شهر ديسمبر 2019 عن ضبط 10 تشكيلات عصابية ، ضموا 20 متهماً، ارتكبوا 10 حوادث، وضبط 53 قضية (سرقات، نشل)، وضبط 87 قضية أموال عامة متنوعة، وضبط 67 قضية مخدرات.





كما تم ضبط 504 قضية فى مجال قضايا الإتصالات والبريد، وضبط 53 قضية سلاح أبيض، وتنفيذ (12254) حكم قضائى (70 حكم جنائى – 12184 حكم جنح)، وضبط 9 قضايا فى مجال الأحكام والقوانين المنظمة للسفر بقطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، وضبط 8 قضايا (تسول)، وضبط 18250 غرامة فورية (تدخين –نظافة- راكب بدون تذكرة)، وضبط 4260 مخالفة عبور السكة الحديد من الأماكن غير المخصص للمشاة، وضبط 2805 مخالفة مزاولة مهنة بائع متجول بدون ترخيص، وغلق 266 معبراً غير قانونى.





تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة.



