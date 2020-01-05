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اقتصاد

البورصة تواصل تراجعها في منتصف تعاملات اليوم

الأحد 05/يناير/2020 - 12:43 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.93% ليصل إلى مستوى 13353 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.88% ليصل إلى مستوى 1868 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.51% ليصل إلى مستوى 15505 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 4.88% ليصل إلى مستوى 4921 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 3.68% ليصل إلى مستوى 516 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 3.91% ليصل إلى مستوى 1344 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 481 نقطة.

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