توقعات جماهير ناديي الأهلي والزمالك لمباريات فريقها اليوم.. فيديو

يدخل النادي الأهلي، مباراته اليوم امام نادي اف سي مصر ضمن مباريات الأسبوع الـ 12 من منافسات بطولة الدوري العام المصري علي إستاد القاهرة في المباراة التي سوف تجمعهم الْيَوْمَ في السابعة والنصف مساء.





وعلي الصعيد الاخر يستعد القطب الاخر للكرة المصرية نادي الزمالك لمباراته امام نادي طنطا في الأسبوع الـ 12 ضمن منافسات بطولة الدوري ، ويلتقي الفريقان الْيَوْمَ علي إستاد المحلة في الساعة الخامسة مساء.





ورصدت عدسة "صدى البلد" آراء وتوقعات الجماهير حول نتائج المباريات.





وقال أحمد أشرف، احد الجماهير إنه يتوقع فوز الأهلي علي نادي اف سي مصر برباعية نظيفة، خاصة بسبب الحالة العالية التي يعيشها النادي الأهلي في الآونة الأخيرة ويتوقع فوز الزمالك علي نادي طنطا ٢-١ او التعادل السلبي بسبب تذبذب حالة الزمالك في الفترة الأخيرة.





وتوقع محمد خالد أحد الجماهير تعادل الزمالك او الخسارة امام نادي طنطا بسبب الحالة الفنية السيئة التي يعيشها نادي الزمالك في الفترة الاخيرة بسبب عدم استقرار الفريق ورحيل بعض اللاعبين وتغيير المدير الفني، وتوقع فوز الأهلي ٣-٠ علي نادي اف سي مصر ومواصلة الفوز.





وأوضح صالح شريف احد الجماهير فوز الأهلي ٥-٠ علي نادي اف سي مصر بسبب مديره الفني الحالي السويسري رينيه فايلر الذى سوف يكون خليفة للساحر البرتغالي مانيوال چوزية، ويتوقع تعادل الزمالك ١-١ امام نادي طنطا بسبب الحالة التي يشهدها نادي الزمالك من تراجع في المستوي.





اكد خالد جمال احد الجماهير انه يتوقع فوز الأهلي ٤-٠ علي نادي اف سي مصر وفوز الزمالك ١-٠ علي نادي طنطا.



