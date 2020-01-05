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محافظات

أوقاف الشرقية تنظم قافلة دعوية مشتركة مع منطقة الوعظ بمساجد شبرا النخلة.. صور

الأحد 05/يناير/2020 - 01:04 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي ـ أحمد النشوقي
أكد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية انه بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فقد نظمت المديرية قافلة دعوية مشتركة بين علماء مديرية أوقاف الشرقية ومنطقة وعظ الشرقية ترأسها الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية بمساجد إدارة أوقاف شبرا النخلة.

وقال الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية أوقاف الشرقية، خلال كلمته التي ألقاها: إن معية الله حصن حصين، فمن كان مع الله كان الله معه ، ومن كان الله معه فلا عليه بعد ذلك بمن عليه ومن معه، وأن هذه المعية تتحقق للمؤمنين والمتقين والصابرين والمحسنين، فمن أراد الدخول في هذه المعية فعليه أن يعمل بأسبابها، فمن دخل في ظلال هذه المعية حفه الله برعايته وعنايته ، فيصبح في حفظ الله وكفايته ومن كان كذلك فحسبه ذلك، على أن معية الله عز وجل لا تعنى أبدا التواكل ، إنما تعني حسن التوكل وحسن الأخذ بالأسباب وحسن الإيمان بالله والثقة فيما عنده أوثق مما هو في أيدينا .

وأضاف أعضاء القافلة أن مصر وطن غال محفوظ بحفظ الله ورعايته وعنايته وأن أجنادها خير أجناد الأرض وشرطتها من أنقى الرجال وأفضلها فهم حماة الأرض والعرض.
أوقاف الشرقية تنظم قافلة دعوية مشتركة مع منطقة الوعظ بمساجد شبرا النخلة.. صور
أوقاف الشرقية تنظم قافلة دعوية مشتركة مع منطقة الوعظ بمساجد شبرا النخلة.. صور
أوقاف الشرقية تنظم قافلة دعوية مشتركة مع منطقة الوعظ بمساجد شبرا النخلة.. صور
أوقاف الشرقية تنظم قافلة دعوية مشتركة مع منطقة الوعظ بمساجد شبرا النخلة.. صور
أوقاف الشرقية تنظم قافلة دعوية مشتركة مع منطقة الوعظ بمساجد شبرا النخلة.. صور
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