تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر .. فتحي احتياطي وانتظار موقف كهربا

كشفت مصادر خاصة أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم أمام مصر بالدوري.



وقالت المصادر إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني عقد محاضرة مع لاعبيه مساء أمس وتحدث عن بعض التكليفات والتي أظهرت التشكيل الذي سيخوض به المباراة.



وضم التشكيل طبقًا للمحاضرة محمد الشناوي في حراسة المرمي ومحمد هاني وأيمن أشرف ومحمود متولي وعلي معلول وعمرو السوليه واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وأحمد الشيخ وجيرالدو( محمود كهربا) وجونيور أجايي.



ويتوقف موقف محمود كهربا علي إنتهاء أزمة قيد اللاعب في المشكلة الدائرة حاليًا بالإتحاد المصري لكرة القدم.