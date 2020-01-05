AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر .. فتحي احتياطي وانتظار موقف كهربا

الأحد 05/يناير/2020 - 01:00 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اليوم أمام مصر بالدوري.

وقالت المصادر إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني عقد محاضرة مع لاعبيه مساء أمس وتحدث عن بعض التكليفات والتي أظهرت التشكيل الذي سيخوض به المباراة.

وضم التشكيل طبقًا للمحاضرة محمد الشناوي في حراسة المرمي ومحمد هاني وأيمن أشرف ومحمود متولي وعلي معلول وعمرو السوليه واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وأحمد الشيخ وجيرالدو( محمود كهربا) وجونيور أجايي.

ويتوقف موقف محمود كهربا علي إنتهاء أزمة قيد اللاعب في المشكلة الدائرة حاليًا بالإتحاد المصري لكرة القدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متولي يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بـ الأهلي

استبعاد 5 لاعبين .. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بنى سويف فى الكأس

استبعاد رمضان صبحي.. تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

فريق الأهلي يصل معسكر برج العرب استعدادًا لـ الإسماعيلي

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

فايلر يدفع بـ ديانج والسولية في تشكيلة الأهلي أمام الإتحاد

ترشيحاتنا

آخر تطورات الحالة الصحية لـ صفاء سلطان بعد استئصال الرحم

جنود أمريكيون من اللواء 82 يتجهون إلى الكويت.. فيديو

صدمة في البنتاجون وتحذير استخباراتي.. كواليس قرار ترامب بقتل قاسم سليماني

عائلة تعيسة الحظ تعثر على ثعبان داخل فرن المطبخ.. شاهد ما حدث

اشتعال الموقف.. ترامب يهدد بإرسال قوات عسكرية إلى إيران

عيد ميلاد هنا الزاهد .. صدمت جمهورها بعمرها الحقيقي ووزنها الحالي ورأيها فى الزواج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل حفل الجولدن جلوب .. ليوناردو دى كابريو يلفت الأنظار بوزنه الزائد.. صور

ملامحها اتغيرت.. هجوم على Adele بعد خسارة وزنها

عائلة تعيسة الحظ تعثر على ثعبان داخل فرن المطبخ.. شاهد ما حدث