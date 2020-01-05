الكتل السنية والكردية تقاطع جلسة البرلمان العراقي المخصصة لبحث الوجود الأمريكي

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا مفاده مقاطعة الكتل السنية والكردية لجلسة البرلمان العراقى المخصصة لبحث الوجود الأمريكي.



وأعلن البرلمان العراقي عن انعقاد اليوم الأحد، جلسة طارئة لبحث الرد السياسي لحادثة مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.



ويسعى نواب الكتل الشيعية إلى إقرار قانون إخراج القوات الأميركية، وإلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن.