محافظ بورسعيد يشدد على أهمية الوعى المجتمعى لدى المواطن

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، بحضور اللواء يوسف الشاهد ، سكرتير عام محافظة بورسعيد، والأستاذ عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، واللواء حسام بدرة مساعد مدير الأمن ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والإدارات بمحافظة بورسعيد.



وفى مستهل اللقاء، تحدث اللواء عادل الغضبان عن مختلف المشروعات التى تمت على أرض المحافظة، والتحديات التى تم التغلب عليها لتحقيق المستوى الحالي، بدءا من إزالة العشوائيات والاهتمام بالمظهر الحضارى للمدينة، ومحاولة القضاء على أشكال التنميط الذى سادت المحافظة لفترات طويلة، ذلك من خلال مختلف الإنجازات العملاقة فى كافة القطاعات، لافتا إلى أن الاهتمام ببناء المواطن كان أهم أولويات الدولة المصرية والتى تحققت من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى والمبادرات المختلفة الثقافية والتعليمية المختلفة.



وشدد اللواء عادل الغضبان على أهمية الوعى المجتمعى لدى المواطن والذى يساهم فى التصدى لكافة محاولات التأثير على الرأى العام واستغلال الأحداث لإثارة البلبلة واللغط، مؤكدا أن الدولة المصرية تشهد فترة صعبة حاليا وتتطلب تكاتف الجميع لمساندة القيادة السياسية فى الاستمرار لتحقيق التنمية الشاملة، والقضاء على قوى الشر داخليا وخارجيا، موضحا ضرورة المتابعة المستمرة للمدراء للقضايا الحالية وتوعية العاملين بالتضافر ضد أى محاولات لإحداث الشائعات وعدم الاستقرار، مشيدا بمستوى التنمية والإنجازات على أرض المحافظة التى تحققت فى زمن قياسى لتحقيق أفضل مستوى معيشة للمواطنين.



وخلال جلسة المجلس التنفيذي، صدق اللواء عادل الغضبان على تنفيذ عدد من المشروعات ومنها ،الموافقة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى كغرفة طوارئ لخدمة وتأمين المنطقة الصناعية والحى الإماراتى وما يستجد من توسعات عمرانية بنطاق حى الجنوب، والموافقة على مذكرة المستشار القضائى لمحافظة بورسعيد بشأن مراجعة القواعد العامة للإسكان المعمول بها حاليا وقرارات نقل الترخيص للمساكن الحكومية، لحالات التنازل ووضع مقترح جديد بضوابط وشروط جديدة وفقا للمستجدات خلال الفترة الحالية ، والتصديق على زيادة قيمة بدل المنطقة الحرة للعاملين والمعاشات بالمحافظة ،بحيث يكون (٥٠) جنيه لأصحاب المعاشات بدلا من (٤٠) جنيه ، و(٣٠) جنيه للعاملين بالخدمة بدلا من (٢٠) جنيه ، وصدق المحافظ على مذكرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بشأن الإبقاء على مسمى شارع مصطفى كامل بحى الضواحى ، وتغيير اسم شارع مصطفى كامل بحى الشرق إلى مسمى شارع محمد فريد (كسرى سابقا) .



وفى نفس السياق ، تمت الموافقة على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ،بشأن طلب إدارة شرطة الأحوال المدنية ببورسعيد لزيادة مساحة صالة إستقبال المواطنين ببورسعيد لتتناسب مع الكثافات المتواجدة من المواطنين خاصة فترات تقديم الكليات العسكرية ، وأيضا الموافقة على تخصيص مساحة ٦٠٠٠م٢ لإنشاء مقر لكلية الحقوق داخل المساحة المقام عليها كلية التربية الرياضية ببورفؤاد ، والتصديق على طلب بناء مسجد بمنطقة الإسكان الاجتماعى ببورفؤاد ، والموافقة على تخصيص قطعة أرض بمسطح ٥٠٠٠ م٢ لبناء مدرسة (عربى- لغات) ببورفؤاد .

، كما وجه بتشكيل لجنة مكونة من الإدارة الهندسية والتخطيط العمرانى ومديرية الإسكان والتحول الرقمى وإدارة الاتصالات بشأن إيجاد مساحة بمبنى السنترال الدولى بشارع فلسطين لتركيب المحولات الخاصة بالكابل الدولى للشركة المصرية للإتصالات . بالإضافة إلى تشكيل لجنة من مديريات التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والشؤون القانونية لدراسة إمكانية إنشاء مدرسة خاصة لغات بالحى الإماراتي فى ضوء القواعد العامة فى هذا الشأن .