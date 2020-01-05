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أخبار البلد

أمين نقابة العلميين: حصلنا على 26 حكما ضد النقيب .. وفوزه بالانتخابات باطل

الأحد 05/يناير/2020 - 02:12 م
نقابة العلميين
نقابة العلميين
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شيماء مجدي
قال المهندس صلاح النادى أمين عام نقابة العلميين، إن ما يحدث حول فوز النقيب عبدالستار المليجى باطل جملًة وتفصيلًا، حيثُ أصدرت محكمة القضاء الإدارى قرارا بوقف الانتخابات.

وأضاف "النادى" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن مجلس نقابة العلميين استطاع أن يحصل على 26 حكما ضد النقيب من محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا، أما ماصدر فى حقه هو أن يظل نقيب للعلميين حتى 26 فبراير 2020.

وأوضح أمين عام نقابة العلميين أن إجراء النقيب عبد الستار المليجى لإنتخابات سرية لا يعنى فوزه، متسائلًا: "هل يوجد نقيب يرشح نفسه دون إعلان الانتخابات ويعلن فوزه دون وجود منافسين؟".

وأشار إلى أنه لا يملك لأحد أن يملك الدعوة لإنتخابات إلا مجلس النقابة المختص، لافتًا إلى أنه عند الإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات 2020 تم ترشح 14 عضوا للحصول على منصب نقيب.

وأكد أن النقيب طلب من الفرعيات إرسال قوائم لاتزيد عن عدد الأعضاء من أجل إعلان فوزهم بالتزكية.

وكان النقيب قد أعلن عن انتخابات مبكرة يوم 21 ديسمبر الماضى، وفاز فيها بالتزكية على الرغم من أن مجلسه رفع قضية من أجل إيقاف تلك الانتخابات.
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