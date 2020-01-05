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تعليم

مديرتعليم الإسماعيلية: امتحانات أولى ثانوي ورقية.. والثاني إلكترونية

الأحد 05/يناير/2020 - 02:13 م
صدى البلد
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انجي هيبة
عقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم، الأحد، اجتماعا لبحث الاستعدادات لامتحانات النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية "عام وفني"، وذلك بحضور الاستاذ عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية والأستاذ إسماعيل محسن مدير عام التعليم العام.

وناقش الدكتور خالد خلف بعض التوصيات التى خرجت خلال الاجتماع أمس السبت بديوان الوزارة برئاسة الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين وفي مقدمتها أن يؤدى طالب الصف الثانى الثانوى الامتحان بـ "التابلت" تحت أى ظروف على أن يقوم الطلاب بتحديث البرامج على أجهزة التابلت الخاصة بهم حسب تعليمات الوزارة.


وتابع يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان ورقيا وفي هذا الصدد تقرر تشكيل غرف عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية للتواصل مع ديوان الوزارة وتذليل اي عقبات تواجه العملية الامتحانية، مؤكدا جاهزة جميع الإدارات للامتحان.

واختتم أنه من المقرر ان تبدء امتحانات النقل بالصف الأول الثانوي يوم السبت القادم 11 يناير 2020 على أن تبدأ امتحانات النقل الاعدادي يوم الخميس القادم إلى جانب الصفوف الخامس والسادس الابتدائي وتختتم يوم 16 يناير لامتحانات الشهادة العدادية.
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