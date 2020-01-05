4 و5 أبريل .. انطلاق المؤتمر السابع لشباب الباحثين بجامعة القناة

تنظم جامعه قناة السويس المؤتمر السابع لشباب الباحثين، تحت عنوان رقمنة العلوم و التكنولوجيا - Science & Technology Digitilization ، والذي يعقد في الفترة من ٤ إلى ٥ ابريل القادم بقاعة المؤتمرات الكبرى بـ جامعة قناة السويس ، تحت رعاية الدكتور ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس .









وتشمل محاور المؤتمر منهجية التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، وتطبيق معايير التميز المؤسسي من خلال التحول الرقمي و التخطيط الاستراتيجي للتحول الرقمي والتحول الرقمي في الجامعات و مؤسسات التعليم العالي، ووالتحول الرقمي في مجالات العلوم و التكنولوجيا والتحول الرقمي في المجالات الادبية و المعرفية و التحول الرقمي والتنمية المستدامة و التسويق الرقمي واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي و ادارة ازمات ومخاطر التحول الرقمي و تطبيقات الذكاء الصناعي لإدارة مخاطر التحول الرقمي والتحول الرقمي وانترنت الأشياء وابحاث حرة.



