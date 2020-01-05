4 و5 أبريل .. انطلاق المؤتمر السابع لشباب الباحثين بجامعة القناة

تنظم جامعه قناة السويس المؤتمر السابع لشباب الباحثين، تحت عنوان رقمنة العلوم و التكنولوجيا - Science & Technology Digitilization ، والذي يعقد في الفترة من ٤ إلى ٥ ابريل القادم بقاعة المؤتمرات الكبرى بـ جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس.
وتشمل محاور المؤتمر منهجية التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، وتطبيق معايير التميز المؤسسي من خلال التحول الرقمي و التخطيط الاستراتيجي للتحول الرقمي والتحول الرقمي في الجامعات و مؤسسات التعليم العالي، ووالتحول الرقمي في مجالات العلوم و التكنولوجيا والتحول الرقمي في المجالات الادبية و المعرفية و التحول الرقمي والتنمية المستدامة و التسويق الرقمي واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي و ادارة ازمات ومخاطر التحول الرقمي و تطبيقات الذكاء الصناعي لإدارة مخاطر التحول الرقمي والتحول الرقمي وانترنت الأشياء وابحاث حرة.
يبدأ التسجيل للمؤتمر من يوم 8 الي 15 يناير الحالي .