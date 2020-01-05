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منوعات

علماء يكشفون حقيقة تأثير اقتراب الشمس من الأرض

الأحد 05/يناير/2020 - 02:20 م
صدى البلد
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مريم صليب
ذكرت التقارير التي نشرتها وكالة "تاس" الروسية للفلك، أن قرص الشمس سيقترب بأقصى حد له إلى كوكب الأرض، اليوم في ظاهرة كونية نادرة الحدوث.

وذكرت عالمة الفلك الروسية ليدميلا كوشمان، أن "المسافة بين الشمس وكوكب الأرض ستكون في حدها الأدنى، اليوم الأحد في 5 يناير ونتيجة لذلك سيبدو قرص الجسم السماوي في التلسكوب أكبر بنسبة 3%".

وقالت ليدميلا كوشمان: "سيكون كوكبنا عند الحضيض وهو أقرب نقطة يكون فيها الأرض من الشمس كما يمر به الكوكب مرة واحدة في السنة وتبعد الأرض في هذا الوقت 147 مليون كم عن الشمس"، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.

وأوضحت التقارير التي نشرتها وكالة "تاس"، أن الفرق بين حجم الشمس عند هذين النقطتين غير محسوس للعين فالتغيير في حجم القرص الشمسي يحدث بسلاسة لمدة ستة أشهر، فلا داعي للذعر فهي ظاهرة كونية عادية لن نشعر بها أو نراها بالعين المجردة .
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