محافظ البحيرة: تقدم 16175 مواطنا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء

أكد اللواء هشام آمنة -محافظ البحيرة إن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم علي مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 م بمدن ومراكز المحافظة بلغ 16175 مواطن علي إجمالي مساحة قدرت ب 5 مليون و117 ألف متر مربع وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 5 ملايين و500ألف جنيه.



ووجه اللواء آمنه بضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب.



فيما اشارت المهندسة منال عبد المنعم – مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 إلى تعميم خطاب وزارة التنمية المحلية لجميع الوحدات المحلية بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات بعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل علي الملكية وأي طلبات للتصالح لتوسيع قاعدة المشاركة وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون.

